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В Луганской области произошла 43-я смерть от коронавируса

19 октября 2020, 15:36

В Луганской области произошла 43-я смерть от коронавируса

В Луганской области зафиксирована новая смерть из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Скончался 60-летний житель Марковского района.

Об этом сообщает пресс-центр облгосадминистрации.

Кроме того, за сутки выявлено 45 заболевших COVID-19.

География новых случаев: город Лисичанск — четыре человека; Рубежное — четыре; Беловодский район — семь, Кременский — один; Меловский — пять, Сватовский — шесть, Станично-Луганский — один, Троицкий — 17.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины выявлено 2467 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 780 человек, а умерли 43. Продолжают лечение 1644 пациентов.

С сегодняшнего дня Луганская область находится в «красной» зоне карантина, в связи с чем в регионе были введены новые ограничения.

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