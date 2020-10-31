В Луганской области умерли шесть пациентов с COVID-19

На Луганщине лабораторно подтверждено 60 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Луганская облгосадминистрация.



Наибольшее количество новых заболевших – в Северодонецке. В Лисичанске – 17, в Марковском районе – 6, в Старобельском районе – 5. В других городах и районах выявили от одного до четырех заболевших.



Шесть человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. В Новоайдарском районе скончались женщина (79 лет) и двое мужчин (64 года и 81 год), в Станично-Луганском - женщина (74 года), в Сватовском - женщина (64 года), в Северодонецке - женщина (80 лет).



За все время исследований на территории области, подконтрольной украинскому правительству, заболели 3635 человек. Из них выздоровели - 1302 (91 за последние сутки); лечатся - 2257 (260 - стационарно, 1997 - амбулаторно).



В ЛОГА сообщают, учреждения здравоохранения, определенные для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 заполнены наполовину.