В Мариуполе огласили имя победителя на выборах мэра

Мариупольская территориальная избирательная комиссия огласила, что действующий мэр Мариуполя Вадим Бойченко переизбран на второй срок. Об этом сообщил глава теризберкома Анатолий Паланийчук, передает MRPL.city.



По результатам голосования, кандидаты набрали следующее количество голосов:

Юлия Башкирова — 1 413 избирателей, 1,68%

Вадим Бойченко — 54 005 избирателей, 64,57%

Владимир Клименко — 21 611 избирателей, 25,84%

Михаил Клюев — 834 избирателя, 0,99%

Лидия Мугли — 3 952 избирателя, 4,72%

«Признать избранным мариупольским головой в едином одномандатном избирательном округе, который по результатам голосования получил самый большой, в сравнении с другими кандидатами на должность, количество голосов избирателей, а также, за которого подано более половины голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании, Бойченко Вадима Сергеевича», — сказал Паланийчук.



Победу Бойченко на выборах голодского головы Мариуполя показывали и экзитполы.



В Мариуполе до сих пор официально не оглашены результаты выборов в горсовет. Партия ОПЗЖ подала иск суд, оспаривая результаты.



Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.