В украинской делегации в ТКГ сообщили, кто может войти в новую подгруппу по вопросам границы

В пятую подгруппу по урегулированию ситуаций на российско-украинской границе, создание которой инициирует Украинская сторона, могут войти специалисты ГПСУ и народные депутаты. Об этом в комментарии УНН рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



«Туда войдут специалисты по государственной границе — прежде всего представители Государственной пограничной службы, возможно профильные эксперты по вопросу именно безопасности границы, возможно народный депутат, кто-то из представителей комитета по национальной безопасности и обороны, или по вопросам правоохранительных органов», — сказал Арестович.



Он заявил, что ожидает, что российская сторона также пригласит соответствующих специалистов со своей стороны.



Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в Трехсторонний контактной группе для урегулирования на оккупированных частях украинского Донбасса необходимо создать пятую рабочую подгруппу — по подготовке возвращения контроля над границей с Россией в тех местах, в которых сейчас такого контроля нет.