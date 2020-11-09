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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 ноября

09 ноября 2020, 22:06

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 подтвержден у 14 194 человек. Из них 202 человека умерли, а около 5000 — выздоровели. За прошедшие сутки выявлено 283 заболевших коронавирусом. Еще четверо заболевших ранее умерли.

Группировка «ДНР» не проводит исследования на COVID-19 по воскресеньям, ссылаясь на то, что единственная профильная лаборатория, расположенная в Донецке, находится на санобработке. По состоянию на 8 ноября группировка подтверждала 7795 случаев заболевания COVID-19, из которых 3694 человека выздоровели, 687 — умерли.

В Луганской области выявлено 89 новых заболевших, а также два летальных случая — умерли 49-летний мужчина из Новоайдарского района и 83-летняя женщина из Лисичанска. За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины выявлено 4539 заболевших коронавирусом. Из них 2201 человек выздоровел, а 109 — умерли.

В группировке «ЛНР» заявляют, что за сутки от осложнений вследствие COVID-19 скончались три человека. С начала пандемии в формировании признают 1643 заболевших коронавирусом, из которых выздоровели 1345 человек, умерли — 109. У властей Украины нет данных о заболевших на неподконтрольных территориях.

Политика

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе инициирует создание подгруппы по вопросам границы, в которую войдут представители Госпогранслужбы и народные депутаты.

Общество

Штаб ООС решил возобновить пропуск через линию соприкосновения с 10 ноября, однако боевики «ДНР/ЛНР» отказались открывать КПВВ со своей стороны.

На новом КПВВ, расположенном вблизи Счастья в Луганской области, жители неподконтрольных территорий смогут получать социальные выплаты.

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