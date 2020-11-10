Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украинский план действий по Донбассу взят за основу, заявили в Киеве

10 ноября 2020, 18:04

Украинский план действий по Донбассу взят за основу, заявили в Киеве

Предложенный украинской стороной «план совместных шагов» по Донбассу взят за основу. Об этом по итогам сегодняшней встречи рабочей группы по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе сообщила пресс-служба делегации Украины в ТКГ.

«Еще рано говорить о результатах, но, по крайней мере, можно сказать, что украинский "План" взят за основу», — говорится в сообщении.

Также там отметили, что якобы из-за российской стороны не были рассмотрены вопросы, входящие в повестку дня гуманитарной подгруппы — обмен взаимно удерживаемых лиц и поиск без вести пропавших.

«Тем не менее, благодаря твердой позиции руководителя гуманитарной подгруппы народному депутату Украины Третьяковой и содействию координатора подгруппы Фриша на переговорах удалось достичь определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ», — добавили в украинской делегации ТКГ.

На прошлой неделе украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обнародовала свой вариант «плана действий» по Донбассу. В частности, он включает демилитаризацию ОРДЛО, возвращение контроля над участком российско-украинской границы, а после этого — проведение выборов.

Читайте также:

А компромисса все нет. Почему план к миру на Донбассе Киев и Москва видят по-разному

ТЕГИ

Прочее
Мирный план Трехсторонняя контактная группа КПВВ война на Донбассе
Места
Донбасс

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:37
«ЛНР» заявила о завершении строительства КПВВ у Счастья и Золотого. Но сегодня она их не открыла
15:29
Украина в ТКГ до завтра рассмотрит предложения, чтобы разблокировать работу КПВВ на Луганщине
11:02
Ситуация на КПВВ: пропуск заблокирован «Л-ДНР», работает только «Станица Луганская»
10:00
«ДНР»: Число подтвержденных случаев COVID-19 за сутки выросло на 198, умерли 17 человек
09:39
«ЛНР» проводит «военные сборы» резервистов, несмотря на коронавирус
09:05
«ЛНР» зарегистрировала еще три летальных случая от COVID-19
22:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 ноября
14:28
Один из «министров ДНР» переболел коронавирусом
13:25
«ДНР» тоже не согласилась открыть все КПВВ с 10 ноября
11:58
«ЛНР» отказалась открыть новые КПВВ у Счастья и Золотого 10 ноября
09:08
«ЛНР»: Число умерших от коронавируса возросло до 109
08:55
Курченко уходит из Донбасса, дистанционная идентификация переселенцев. Дайджест «НД» ►
все новости
19:47
Кравчука хотят пригласить в комитет Рады для презентации плана по Донбассу
19:13
Члены Краматорской ТИК устроили потасовку на заседании
18:28
Мэром Покровска избран депутат Верховной Рады Требушкин
18:04
Украинский план действий по Донбассу взят за основу, заявили в Киеве
17:12
В Волновахе два человека пострадали из-за взрыва
17:00
Мэра города на Луганщине задержали по подозрению в получении «отката»
16:54
Зеленский и Меркель обсудили Донбасс по телефону
16:37
«ЛНР» заявила о завершении строительства КПВВ у Счастья и Золотого. Но сегодня она их не открыла
16:08
Украина готова развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с Крымом из-за COVID-19
15:29
Украина в ТКГ до завтра рассмотрит предложения, чтобы разблокировать работу КПВВ на Луганщине
15:16
На Луганщине задержали группу, которая похитила деньги при ремонте соцобъектов
14:29
Рейтинг доверия к Зеленскому и Разумкову почти сравнялся
все новости
ВИДЕО
Лечение коронавируса: Чем должно обеспечить государство? ►
09 ноября, 16:20
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
09 ноября, 12:10
Как найти поставщика газа. Пошаговая инструкция ®
09 ноября, 11:35

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция