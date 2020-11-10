Украинский план действий по Донбассу взят за основу, заявили в Киеве

Предложенный украинской стороной «план совместных шагов» по Донбассу взят за основу. Об этом по итогам сегодняшней встречи рабочей группы по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе сообщила пресс-служба делегации Украины в ТКГ.



«Еще рано говорить о результатах, но, по крайней мере, можно сказать, что украинский "План" взят за основу», — говорится в сообщении.



Также там отметили, что якобы из-за российской стороны не были рассмотрены вопросы, входящие в повестку дня гуманитарной подгруппы — обмен взаимно удерживаемых лиц и поиск без вести пропавших.



«Тем не менее, благодаря твердой позиции руководителя гуманитарной подгруппы народному депутату Украины Третьяковой и содействию координатора подгруппы Фриша на переговорах удалось достичь определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ», — добавили в украинской делегации ТКГ.

На прошлой неделе украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обнародовала свой вариант «плана действий» по Донбассу. В частности, он включает демилитаризацию ОРДЛО, возвращение контроля над участком российско-украинской границы, а после этого — проведение выборов.