Украина в ТКГ до завтра рассмотрит предложения, чтобы разблокировать работу КПВВ на Луганщине

Украинская сторона готова до завтрашнего заседания руководителей Трехсторонней контактной группы рассмотреть предложения российской стороны, чтобы разблокировать работу КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области.



Об этом сообщил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала «НАШ».



«Российская сторона просит нас установить график движения автобуса, который будет возить людей от их КПВВ до нашего КПВВ. Там три километра, в частности в Счастье. И просит нас, чтобы мы в ближайшее время не пропускали пешеходов, а только транспорт на КПВВ "Счастье", потому что они считают, что не готовы к этому технически», — рассказал Арестович об итогах сегодняшнего заседания гуманитарной подгруппы ТКГ.



Арестович констатировал, что это технические вопросы и украинская сторона согласилась предоставить свои предложения до завтрашнего заседания ТКГ на уровне глав делегаций. «Мы готовы рассмотреть вопрос, чтобы действительно на некоторое время остановить движение пешеходов, но это рассматривается в комплексе других условий», — добавил он.



Советник украинской делегации отметил, что украинская сторона в рамках ТКГ ведет переговоры только с российской стороной, потому что не признает «ЛНР» и «ДНР».

Сегодня утром украинская сторона, как и планировала, открыла все свои КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской области. При этом группировки «ДНР» и «ЛНР» не стали открывать пункты пропуска со своей стороны, о чем предупредили вчера. Исключение составляет только ситуация на КПВВ «Станица Луганская», который работает в оба направления.



Утром несколько человек проследовали в сторону неподконтрольной Украине территории через новые КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области. Однако «ЛНР» их развернули обратно.



Открытие пунктов пропусков в Счастье и Золотом должно было произойти 10 ноября, о чем в ТКГ договорились еще летом.