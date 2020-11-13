«ДНР» сократила время работы своего пункта пропуска под Донецком

Группировка «ДНР» изменила график работы контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. Об этом сегодня сообщили в «штабе» по предупреждению завоза и распространения коронавируса.



С сегодняшнего дня работа пункта пропуска будет осуществляться до 16:30 по местному времени (15:30 по Киеву). Причиной называется сокращения украинской стороной времени пропуска через линию соприкосновения до 17:00 по местному времени.

С 10 ноября все украинские КПВВ на Донбассе работают с 8:00 до 16:00 по киевскому времени. «ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через «Еленовку». Этот пункт пропуска соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое». Также при пересечении линии соприкосновения продолжают действовать карантинные ограничения.