Обновлено. УЕФА отменил матч Швейцария — Украина, который должен был состояться сегодня, 17 ноября. Решение о дальнейшей судьбе поединка будет принимать УЕФА.



Накануне матча Лиги наций со сборной Швейцарии по футболу ПЦР-тест на коронавирус еще четырех представителей сборной Украины дал положительный результат. Об этом сообщает Ассоциация футбола

Украины.



Речь об игроках Руслане Малиновском, Сергее Кривцове, Жуниоре Мораесе и тренере по физподготовке Иване Баштовом. Все, кроме Малиновского, являются представителями донецкого «Шахтера».



В УАФ отметили, что в отношении трех представителей «Шахтера» ситуация уточняется с учетом того, что все трое совсем недавно переболели коронавирусом, и у них в организме есть антитела, которые фактически делают невозможным повторное заболевание в данный момент.



Отмечается, что УЕФА учитывает этот факт и допускает Кривцова и Мораеса к игре, однако местные власти запрещают участие игроков в командных событиях.



Ранее коронавирусом заразились игроки сборной Украины Евгений Макаренко, Дмитрий Резник и Эдуард Соболь.



Федерация футбола Швейцарии сообщила, что главный врач швейцарского кантона Люцерн решил отправить сборную Украины на карантин.



Принятие решения о целесообразности проведения сегодняшнего матча Швейцария — Украина, начало которого запланировано на 21:45, теперь лежит на УЕФА.