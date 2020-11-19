В ЕС заявили, что признание РФ «документов» «Л/ДНР» на автомобили противоречит Минским соглашениям

В Европейском Союзе заявляют, что указ президента России Владимира Путина, облегчающий признание РФ документов и регистраций автомобилей жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, противоречит Минским договоренностям. Об этом говорится в комментарии представителя Внешней дипломатической службы ЕС, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы ожидаем, что Россия воздержится от действий, которые противоречат Минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции неподконтрольных правительству территорий в Украину и вместо этого полностью выполнит свои обязательства по Минским соглашениям», — сказано в комментарии.



В частности, в ЕС считают, что подписанный Путиным 4 ноября указ представляет собой «еще одну попытку России подорвать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины».



При этом представитель заверил, что ЕС неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.



Кроме того, он напомнил, что в 2019 году Европейская комиссия и Европейская служба внешних связей выпустили руководство по обработке заявлений на визу от жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей Украины, чтобы обеспечить уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.