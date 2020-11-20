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Арестович предложил закрепить коллаборационизм в Конституции

20 ноября 2020, 20:36

Арестович предложил закрепить коллаборационизм в Конституции

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью hromadske заявил, что выступает за принятие специального закона о коллаборантах.

«Что бы я сделал? Поспособствовал бы принятию Верховной Радой закона о коллаборантах и коллаборационизме. Чтобы будущие "моторолы" или теперешние получили формальные признаки по закону Украины. И были бы ограничены в гражданских правах, а может и преследовались бы правоохранительными органами по закону», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста «как сделать так, чтобы жители ОРДЛО во время выборов не отдали голоса, условно, за "моторол"».

На реплику журналиста о том, что это может противоречить Конституции Украины, Арестович ответил:

«Значит нужно менять Конституцию. Вписывать коллаборантов в Конституцию и это для нас была бы классная вещь. Потому что ситуация страшная».

18 сентября Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины пообещало инициировать перед депутатами Верховной Рады ряд законопроектов, которые должны помочь стране провести реинтеграцию Донбасса.

«Нам нужен закон об ответственности. Нам придется определять, кто такие коллаборанты, кто преступники, а кто — заложники. Кто подходит под амнистию, а кто ни в коем случае нет и должен быть наказан», — сказал Резников.

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