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Украина настаивает на встрече в Нормандском формате в этом году

25 ноября 2020, 20:39

Украина настаивает на встрече в Нормандском формате в этом году

Для того, чтобы выйти из тупика в выполнении Парижских договоренностей 2019 года по урегулированию конфликта на Донбассе, нужно провести итоговую встречу на высшем уровне в Нормандском формате.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ТКГ.

Также глава украинской делегации Леонид Кравчук требует от российской стороны взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года.

«Консолидированная позиция лидеров государств Нормандского формата, которые приняли во время своих встреч ряд документов по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, является главным ориентиром для дальнейшей работы», — говорится в сообщении.

В то же время представитель России по итогу заседания в ТКГ Борис Грызлов заявил, что Украина обостряет ситуацию на Донбассе, передает ТАСС.

«Действующее руководство Украины обещало выполнить Минские соглашения и обеспечить мир в Донбассе в течение года. Год прошел, а результата нет. Наблюдается тенденция перехода украинской стороны от публичной демагогии к организации медийных провокаций», — сказал Грызлов.

Специальная представительница ОБСЕ в Украине Хайди Грау по итогам заседания политической группы в ТКГ сообщила, что никакого прогресса по разработке проекта плана действий, который бы соответствовал букве Минских соглашений, нет.

«Продвижение по данному вопросу требует конструктивности и готовности к компромиссам», — подытожила Грау.

Ранее сообщалось, что Политические советники «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, Россия) в ходе видеоконференции 13 ноября договорились продолжить совместную работу по подготовке дорожной карты по урегулированию конфликта на Донбассе.

Свои варианты детализированного плана выполнения Минских договоренностей представили Украина и группировки «Л-ДНР»

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