Украина настаивает на встрече в Нормандском формате в этом году

Для того, чтобы выйти из тупика в выполнении Парижских договоренностей 2019 года по урегулированию конфликта на Донбассе, нужно провести итоговую встречу на высшем уровне в Нормандском формате.



Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ТКГ.



Также глава украинской делегации Леонид Кравчук требует от российской стороны взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года.



«Консолидированная позиция лидеров государств Нормандского формата, которые приняли во время своих встреч ряд документов по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, является главным ориентиром для дальнейшей работы», — говорится в сообщении.



В то же время представитель России по итогу заседания в ТКГ Борис Грызлов заявил, что Украина обостряет ситуацию на Донбассе, передает ТАСС.



«Действующее руководство Украины обещало выполнить Минские соглашения и обеспечить мир в Донбассе в течение года. Год прошел, а результата нет. Наблюдается тенденция перехода украинской стороны от публичной демагогии к организации медийных провокаций», — сказал Грызлов.



Специальная представительница ОБСЕ в Украине Хайди Грау по итогам заседания политической группы в ТКГ сообщила, что никакого прогресса по разработке проекта плана действий, который бы соответствовал букве Минских соглашений, нет.



«Продвижение по данному вопросу требует конструктивности и готовности к компромиссам», — подытожила Грау.

Ранее сообщалось, что Политические советники «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, Россия) в ходе видеоконференции 13 ноября договорились продолжить совместную работу по подготовке дорожной карты по урегулированию конфликта на Донбассе.



Свои варианты детализированного плана выполнения Минских договоренностей представили Украина и группировки «Л-ДНР».