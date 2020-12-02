«ДНР» сообщила о 148 заболевших коронавирусом и 15 умерших за сутки

За сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 148 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Кроме того, зарегистрировано 15 смертей от COVID-19 — мужчины в возрасте от 43 лет до 71 года и женщины в возрасте от 52 до 86 лет.



За все время пандемии «ДНР» подтверждает 10977 заболевших коронавирусом. Из них 5065 человек выздоровели, а 1034 умерли.



Также за сутки выявлено 97 случаев пневмоний, на 19 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 71 пациент. Всего на лечении 1542 пациентов с пневмониями, из них 490 на кислородной поддержке (+5 за сутки).



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

На подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 23 752 случая заболевания COVID-19. Из них 11 460 человек выздоровели, 427 — умерли.