Кравчук назвал условия начала переговоров с «Л/ДНР»

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Россия 24» заявил о невозможности ведения переговоров с представителями ОРДЛО от «Л/ДНР», пока они подвластны «другим силам».



В то же время он перечислил условия, при которых такие переговоры могут начаться.



«Если мы будем говорить с гражданами Украины, если мы будем говорить с теми людьми, которые там живут, если там не будет наёмников, если там не будет иностранных вооружённых формирований, если там не будет добровольцев, если там не будут стрелять и убивать», — отметил Кравчук.



Только после выполнения этих условий возможно будет договариваться о проведении выборов, реализации власти и других политических вопросах Минских соглашений.



«Но сегодня они не являются полномочными представителями, субъектами, которые принимают решения. Они повластны другим силам, находящимся из вне — это очевидно и все это видят», — сказал глава украинской делегации.



На уточняющий вопрос журналиста, кого он имеет ввиду, Леонид Кравчук ответил, что говорил о России.



Также в эфир по видеосвязи был включен один из представителей «ЛНР» Родион Мирошник, который принимает участие в заседаниях ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) по приглашению России. Но прямого разговора между Кравчуком и Мирошником не было — вопросы им по очереди задавал ведущий.

Летом Леонид Кравчук говорил, что он общается с представителями «ЛНР» и «ДНР» в рамках переговоров в ТКГ, а Украина «делает вид, что их там нет».



В Трехстороннюю контактную группу формально входят представители Украины, России и ОБСЕ. Однако в заседаниях принимают участие и члены «Л-ДНР» в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Замглавы украинской делегации, вице-премьер Алексей Резников рассказывал, что «Л-ДНР» туда приглашает ОБСЕ, которая является модератором переговоров. В самой ОБСЕ называет этих людей теми, кому «принадлежит фактический контроль» над неподконтрольными Киеву территориями.



В мае украинская сторона ввела в свою делегацию представителей ОРДЛО из числа донбасских переселенцев. Резников говорил, что это сделано, чтобы разрушить монополию на участие в качестве представителей ОРДЛО членов группировок «Л-ДНР», которые подчиняются России.