Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кравчук назвал условия начала переговоров с «Л/ДНР»

08 декабря 2020, 22:08

Кравчук назвал условия начала переговоров с «Л/ДНР»

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Россия 24» заявил о невозможности ведения переговоров с представителями ОРДЛО от «Л/ДНР», пока они подвластны «другим силам».

В то же время он перечислил условия, при которых такие переговоры могут начаться.

«Если мы будем говорить с гражданами Украины, если мы будем говорить с теми людьми, которые там живут, если там не будет наёмников, если там не будет иностранных вооружённых формирований, если там не будет добровольцев, если там не будут стрелять и убивать», — отметил Кравчук.

Только после выполнения этих условий возможно будет договариваться о проведении выборов, реализации власти и других политических вопросах Минских соглашений.

«Но сегодня они не являются полномочными представителями, субъектами, которые принимают решения. Они повластны другим силам, находящимся из вне — это очевидно и все это видят», — сказал глава украинской делегации.

На уточняющий вопрос журналиста, кого он имеет ввиду, Леонид Кравчук ответил, что говорил о России.

Также в эфир по видеосвязи был включен один из представителей «ЛНР» Родион Мирошник, который принимает участие в заседаниях ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) по приглашению России. Но прямого разговора между Кравчуком и Мирошником не было — вопросы им по очереди задавал ведущий.

Летом Леонид Кравчук говорил, что он общается с представителями «ЛНР» и «ДНР» в рамках переговоров в ТКГ, а Украина «делает вид, что их там нет».

В Трехстороннюю контактную группу формально входят представители Украины, России и ОБСЕ. Однако в заседаниях принимают участие и члены «Л-ДНР» в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Замглавы украинской делегации, вице-премьер Алексей Резников рассказывал, что «Л-ДНР» туда приглашает ОБСЕ, которая является модератором переговоров. В самой ОБСЕ называет этих людей теми, кому «принадлежит фактический контроль» над неподконтрольными Киеву территориями.

В мае украинская сторона ввела в свою делегацию представителей ОРДЛО из числа донбасских переселенцев. Резников говорил, что это сделано, чтобы разрушить монополию на участие в качестве представителей ОРДЛО членов группировок «Л-ДНР», которые подчиняются России.

ТЕГИ

Люди
Леонид Кравчук
Прочее
Трехсторонняя контактная группа переговоры с ЛДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:05
Замена паспорта в 20 и 45 лет: в «ДНР» рассказали, как можно застрять в России на месяц
12:53
Беспилотник ОБСЕ пять раз глушили над Ясиноватой
09:47
«ДНР»: 11 смертей и 168 новых случаев заражения COVID-19
09:24
«ЛНР» сообщила о двух новых смертях от коронавируса
09:00
В Донецке произошел пожар в роддоме
23:57
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 декабря
22:55
ОБСЕ зафиксировала повреждение жилого дома в Донецке
23:57
Донбасс. Итоги недели 30 ноября - 6 декабря
10:06
«ДНР»: 51 новый случай коронавируса и десять смертей
09:37
«ЛНР» зарегистрировала 13 новых заболевших коронавирусом
19:45
Возможно ли наступление ВСУ на Донбассе? ►
14:46
«ДНР» откроет свой пункт пропуска в понедельник
все новости
22:34
Прорыва к миру на Донбассе не было и нет — Кравчук
22:08
Кравчук назвал условия начала переговоров с «Л/ДНР»
21:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 декабря
21:13
В России заявили, что их вакцину начала изготавливать компания из Харькова. На предприятии отрицают
20:20
На Донетчине двум депутатам грозит 5 лет тюрьмы за организацию «референдума»
19:05
В Киеве оценили реализацию парижских договоренностей по Донбассу
18:25
Полиция задержала военных, которые торговали оружием из зоны ООС
17:39
Все убыточные шахты в Украине закроют в течение 10 лет — Минэнерго
17:31
На Луганщине осужден экс-глава сельсовета за призывы к изменению границ Украины
17:00
Лечение коронавируса на дому: какой алгоритм действий ►
16:17
Дело Майдана: Янукович хочет завтра принять участие в заседании суда по видеосвязи
15:48
Минздрав: К приоритетным группам вакцинации относится почти 21 млн украинцев
все новости
ВИДЕО
Лечение коронавируса на дому: какой алгоритм действий ►
08 декабря, 17:00
Возможно ли наступление ВСУ на Донбассе? ►
05 декабря, 19:45
Через сколько дней больной коронавирусом перестает быть переносчиком инфекции? ►
03 декабря, 16:30

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция