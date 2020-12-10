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Почти половина кандидатов, которые стали депутатами с 0 голосов, избрались на Донбассе

10 декабря 2020, 14:05

Почти половина кандидатов, которые стали депутатами с 0 голосов, избрались на Донбассе

Шестьдесят семь вновь избранных депутатов получили ноль голосов в округах, но избрались в советы местного уровня. Рекордсменами по количеству «нулевых» депутатов в районных и городских советах стали Луганская и Донецкая области. Об этом сообщает общественное движение «Чесно».

Такая ситуация сложилась из-за того, что эти же депутаты баллотировались в списках проходных партий. 

Больше всего на Донбассе таких среди представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 31.

Наибольшее количество «нулевых» депутатов прошло в Северодонецкий районный совет Луганской области — 20 из 54.

ОПЗЖ набрала 44% голосов и за счет рейтинга провела в совет 24 депутата, 13 из которых получили в округе ноль голосов.

Партия «Наш край» победила с результатом 39% и получила 21 мандат, из которых пять депутатов набрали ноль голосов.

Также в списке «Нашего края» находится новоизбранный депутат Ярослав Вельможный — сын депутата Сергея Вельможного (группа «Доверие»), 1999 года рождения. Он временно не работает, а проживает в Киеве. Ярослав Вельможный набрал 887 голосов (или почти 230% квоты). Был избран в округе № 6 райсовета. Вельможный-старший до избрания был помощником нардепа Шахова.

По одному «нулевому» депутату провели партии «Оппозиционный блок» и «Слуга народа».

На втором месте Новогродовский городской совет в Донецкой области, где 15 из 26 необходимых депутатов тоже набрали ноль голосов: треть — пятеро избранных депутатов — являются представителями ОПЗЖ, трое — из Партии защитников Отечества, по двое — из «Слуги народа» и «Оппоблока», по одному депутату из "Украинской стратегии Гройсмана"(получили 7,7% голосов, то есть два мандата) и партии «Наш край».

На третьем месте Счастьевский райсовет на Луганщине, где выбрали 9 из 38 депутатов с нулями. На четвертом — Волновахский райсовет, где таких депутатов оказалось семеро (пятеро из ОПЗЖ и двое из партии «За будущее»). В Волновахском райсовете также есть семейная пара — двое депутатов группы «За будущее» Вервейко Иван Дмитриевич и Вервейко Валентина Валерьевна.

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