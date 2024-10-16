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«Залог безопасности»: на оккупированной Луганщине детей учат, как «правильно» общаться с военными РФ – ОВА

16 октября 2024, 10:10

«Залог безопасности»: на оккупированной Луганщине детей учат, как «правильно» общаться с военными РФ – ОВА

В учебных заведениях на захваченных территориях Луганской области детям раздают буклеты с правилами, которые необходимо соблюдать при общении с военными российской армии. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, в частности, учителя в поселке Айдар акцентировали внимание учеников и их родителей, что «правильное» общение – залог безопасности ребенка.

«Отмечают, что в любом случае вооруженные россияне не понесут наказание за собственные противоправные действия», – рассказал начальник ЛОВА.

Напомним, что в оккупированном городе Лисичанск на Луганщине жители отдаленных районов остаются без воды, тепла и связи.

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