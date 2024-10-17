Армия РФ пытается прорвать оборону украинских войск в районе Часов Яра – ВСУ

В районе города Часов Яр Донецкой области идут тяжелые бои. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова.



По ее словам, там российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ.



«Когда они не могут атаковать нас «в лоб», они это понимает, потому что также несут значительные потери на Краматорском направлении. Тогда они пытаются такими маленькими ударами выискивать слабые места в нашей обороне. Они ударят то здесь, то там и таким образом надеются, что у них хоть что-нибудь получится. Однако если кто-то успел пробежать два метра и закрепиться, грубо говоря, в каком-то подъезде, то наша тактика будет такой – перерезать логистические пути так, чтобы пополнение не дошло, а они там были уничтожены и не смогли закрепиться на этом участке», – рассказала Бобовникова.

Напомним, что украинские десантники отбили массированную атаку войск РФ на Кураховском направлении.