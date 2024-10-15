Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: Военные КНДР сбежали с фронта. Гуманитарный кризис в Лисичанске

15 октября 2024, 23:18

Главное за день: Военные КНДР сбежали с фронта. Гуманитарный кризис в Лисичанске

Экономика

В случае потери Покровска Украина может в половину сократить производство стали из-за дефицита угля. По словам парезидента ОП «Укрметаллургпром» Александра Каленкова, на подконтрольной территории остаются ресурсы для достижения уровня производства стали в 12 млн тонн в год, но в случае потери Покровска эти показатели могут сократиться до 2 – 3 млн тонн в год.

Общество

Правоохранители установили 421 человека, которые причастны к пыткам над гражданскими и военнопленными гражданами Украины. По фактам жестокого обращения с заложниками расследуется более 4 тысяч дел.

На оккупированной территории Донецкой области в подразделениях по делам несовершеннолетних состоят на учете 263 человека, из них 16 — за «действия экстремистского характера».

В оккупированном Лисичанске жители отдаленных районов остаются без воды, тепла и связи.

С 2025 года на оккупированных территориях Украины люди смогут получить бесплатно льготные лекарства только при условии российского гражданства.

В структурах погибшего Евгения Пригожина заявили о ликвидации активов его медиа-группы «Патриот». При жизни у главы ЧВК «Вагнер» была разветвленная медиа-сеть, которая, как установили расследователи, выполняла роль ботов и «троллей». 

Случай массового мора рыбы отмечен на канале Днепр – Донбасс в Днепровском районе. Тысячи погибших крупных и малых рыб лежат на поверхности водоема. По мнению днепровского ихтиолога Олега Христова, основная версия – человеческий фактор, применение электроудочки.

По заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине готовность жилых домов более 99%. Количество школ, садиков и больниц, готовых к прохождению зимы, тоже приближается к 100%. Более 18 тысяч котельных и 4,8 тысяч центральных тепловых пунктов находятся на стадии готовности к подаче тепла.

Боевые действия

В Константиновке в ходе атаки росармии пострадал один местный житель.

Три человека пострадали в селе Шахтерское после того как оккупанты сбросили авибомбу. Также разрушены дома и учебное заведение.

Тем временем в Торецке оккупанты используют тактику – «используем артиллерию, уничтожаем город, уничтожаем районы». В городе не осталось уцелевших домов, уничтожены целые районы.

Николаев российские военные атаковали ночью. РФ выпустила семь ракет С-300/400 из Крыма. Один человек погиб, еще 23 ранены.

В оккупированной Горловке заявили, что от обстрелов пострадали пять человек.

Бойцы 3 ОШБр взяли в плен россиян при контратаке на Харьковщине. На опубликованных фото в кадр попали пять российских оккупантов и три десятка паспортов и военных билетов захватчиков.

В РФ сейчас проходят обучение несколько тысяч военных из КНДР, до конца года их могут отправить в Украину. Для этого в составе российской бригады формируется батальон из северокорейских солдат. В тоже время украинской разведке стало известно, что 18 военнослужащих из КНДР уже сбежали с позиций на границе Брянской и Курской областей РФ.

«Новости Донбасса» в видеоформате:

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:18
Главное за день: Военные КНДР сбежали с фронта. Гуманитарный кризис в Лисичанске
23:04
На оккупированной Донетчине 48 детей поместили в психиатрические лечебницы из-за «радикализма»
17:30
«ДНР» заявила о ранении пяти жителей Горловки
12:50
«Жизнь практически остановилась»: в оккупированном Лисичанске жители отдаленных районов остаются без воды, тепла и связи – ОВА
11:33
У кафе возле оккупированного Енакиево нашли мощную авиабомбу
11:07
На оккупированной Луганщине россияне усиленно проверяют мужчин: в ОВА объяснили, с чем это связано
10:58
Производство стали в Украине может сократиться вдвое в случае потери Покровска
10:35
Российские войска подошли на 2 километра к городу Курахово Донецкой области — аналитик BILD
09:45
ВСУ уничтожили российскую САУ «Пион» в оккупированной Херсонской области
09:40
На Торецком направлении войска РФ предприняли три атаки — Генштаб ВСУ
23:28
В оккупации людей вынуждают получать российские паспорта — иначе нельзя получить льготные лекарства
23:16
Главное за день: ВСУ отбили позиции вблизи Селидово. Обстрелы Покровска и Одессы
22:59
«ЛНР» освобождает от ответственности тех, кого ранее осудили за «референдум» на Луганщине
21:59
В оккупированной Горловке двое детей получили ожоги — нашли осколок снаряда
16:30
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:13
В оккупированном Северскодонецке жители старых районов города зимой останутся без тепла – ОВА
10:44
В Мариуполе зафиксировали большую переброску живой силы армии РФ: оккупанты могут готовиться к новому наступлению
10:22
На Кураховском направлении армия РФ наступает наиболее активно — Генштаб ВСУ
09:38
Мариуполь: В несущих стенах некоторых из домов появились трещины после «капремонта» — ЦНС
08:21
В Силах обороны рассказали о потерях российской армии за неделю
все новости
23:18
Главное за день: Военные КНДР сбежали с фронта. Гуманитарный кризис в Лисичанске
23:04
На оккупированной Донетчине 48 детей поместили в психиатрические лечебницы из-за «радикализма»
22:14
Подоляк рассказал, что именно засекречено в плане победы Украины
21:06
Понадобятся годы, чтобы наказать всех военных преступников РФ — генпрокурор
20:22
В Донецкой области запустили онлайн-платформу для коммуникации бизнеса и власти
19:42
Медиагруппа погибшего Пригожина закрывает свои фирмы, среди которых — «фабрика троллей»
18:36
Американские политики давят на Зеленского, чтобы тот снизил мобилизационный возраст в Украине — Лещенко
17:30
«ДНР» заявила о ранении пяти жителей Горловки
17:02
Пытались пересечь канал Северский Донец-Донбасс: ВСУ разбили группу российских штурмовиков в Часов Яре
16:52
Краматорск: Из-за угрозы обрушения запретили вход в подъезд обстрелянного россиянами дома
16:50
Прокуроры установили более 400 человек, причастных к пыткам украинских заложников и военнопленных
16:40
Бойцы 3 ОШБр взяли в плен россиян при контратаке на Харьковщине
16:22
Один человек пострадал при российском обстреле Константиновки
16:16
За 2 недели из Торецка выехали 2 тысячи человек
16:11
В России первые военные из КНДР уже сбежали с позиций: это произошло в семи километрах от границы с Украиной – СМИ
15:52
На закупку российского газа и нефти Чехия потратила в пять раз больше, чем на помощь Украине
15:45
В Донецкой области на 15 лет заочно осудили банду за вооруженный разбой
15:30
На Покровском направлении уничтожен танк и БМП РФ при штурме позиций ВСУ
15:11
В РФ сейчас проходят обучение несколько тысяч военных из КНДР: до конца года их могут отправить в Украину – WP
14:42
«Минирования» в Украине: большинство сообщений поступило с российских IP-адресов
все новости
ВИДЕО
Удар по российской штурмовой группе в Часов Яре. Фото: кадр из видео Пытались пересечь канал Северский Донец-Донбасс: ВСУ разбили группу российских штурмовиков в Часов Яре
15 октября, 17:02
Руины Торецка. Скрин видео: Патрульная полиция За 2 недели из Торецка выехали 2 тысячи человек
15 октября, 16:16
На Покровском направлении уничтожен танк и БМП РФ при штурме. Фото: кадр из видео На Покровском направлении уничтожен танк и БМП РФ при штурме позиций ВСУ
15 октября, 15:30
Пограничники уничтожили минометный расчет и грузовик РФ. Фото: кадр из видео Пограничники уничтожили минометный расчет и грузовик россиян
15 октября, 13:06
140-й ОРБ уничтожил российскую САУ «Пион» на Херсонщине. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили российскую САУ «Пион» в оккупированной Херсонской области
15 октября, 09:45
Эвакуация раненых людей в Селидово. Скрин видео: МВД Украины В Селидово под обстрелом ранены три человека: как проходила эвакуация ►
14 октября, 18:33
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор