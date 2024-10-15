Главное за день: Военные КНДР сбежали с фронта. Гуманитарный кризис в Лисичанске

Экономика



В случае потери Покровска Украина может в половину сократить производство стали из-за дефицита угля. По словам парезидента ОП «Укрметаллургпром» Александра Каленкова, на подконтрольной территории остаются ресурсы для достижения уровня производства стали в 12 млн тонн в год, но в случае потери Покровска эти показатели могут сократиться до 2 – 3 млн тонн в год.



Общество



Правоохранители установили 421 человека, которые причастны к пыткам над гражданскими и военнопленными гражданами Украины. По фактам жестокого обращения с заложниками расследуется более 4 тысяч дел.



На оккупированной территории Донецкой области в подразделениях по делам несовершеннолетних состоят на учете 263 человека, из них 16 — за «действия экстремистского характера».



В оккупированном Лисичанске жители отдаленных районов остаются без воды, тепла и связи.



С 2025 года на оккупированных территориях Украины люди смогут получить бесплатно льготные лекарства только при условии российского гражданства.



В структурах погибшего Евгения Пригожина заявили о ликвидации активов его медиа-группы «Патриот». При жизни у главы ЧВК «Вагнер» была разветвленная медиа-сеть, которая, как установили расследователи, выполняла роль ботов и «троллей».



Случай массового мора рыбы отмечен на канале Днепр – Донбасс в Днепровском районе. Тысячи погибших крупных и малых рыб лежат на поверхности водоема. По мнению днепровского ихтиолога Олега Христова, основная версия – человеческий фактор, применение электроудочки.



По заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине готовность жилых домов более 99%. Количество школ, садиков и больниц, готовых к прохождению зимы, тоже приближается к 100%. Более 18 тысяч котельных и 4,8 тысяч центральных тепловых пунктов находятся на стадии готовности к подаче тепла.



Боевые действия



В Константиновке в ходе атаки росармии пострадал один местный житель.



Три человека пострадали в селе Шахтерское после того как оккупанты сбросили авибомбу. Также разрушены дома и учебное заведение.



Тем временем в Торецке оккупанты используют тактику – «используем артиллерию, уничтожаем город, уничтожаем районы». В городе не осталось уцелевших домов, уничтожены целые районы.



Николаев российские военные атаковали ночью. РФ выпустила семь ракет С-300/400 из Крыма. Один человек погиб, еще 23 ранены.



В оккупированной Горловке заявили, что от обстрелов пострадали пять человек.



Бойцы 3 ОШБр взяли в плен россиян при контратаке на Харьковщине. На опубликованных фото в кадр попали пять российских оккупантов и три десятка паспортов и военных билетов захватчиков.



В РФ сейчас проходят обучение несколько тысяч военных из КНДР, до конца года их могут отправить в Украину. Для этого в составе российской бригады формируется батальон из северокорейских солдат. В тоже время украинской разведке стало известно, что 18 военнослужащих из КНДР уже сбежали с позиций на границе Брянской и Курской областей РФ.



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