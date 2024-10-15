«Жизнь практически остановилась»: в оккупированном Лисичанске жители отдаленных районов остаются без воды, тепла и связи – ОВА

В отдаленных районах захваченного в 2022 году города Лисичанск на Луганщине жизнь практически остановилась. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, кое-где абонентам возобновили газоснабжение, после чего о них на два года забыли.



«Как вот о жителях многоэтажек, расположенных рядом с бывшим заводом РТИ. Они уже радуются подвозу технической воды, потому что питьевую большинству доставляли в последний раз еще летом. Система централизованного водоснабжения, как и отопления, не починены. Отсутствует и телефонная связь. Чтобы вызвать «скорую», приходится преодолевать от 7 до 10 километров. Некоторым пешком», – сказал начальник Луганской ОВА.

Напомним, что на оккупированной Луганщине россияне усиленно проверяют мужчин.