РФ ударила по Днепропетровщине из артиллерии: трое пострадавших

Россияне атаковали Марганец. Фото: Сергей Лысак

Российская армия 17 октября атаковала Марганец Днепропетровской области. Известно о трех раненых. Об этом сообщил начальник Днепропетровской городской военной администрации Сергей Лысак.



«В больнице 56-летний мужчина и женщины 47 и 68 лет. Все в состоянии средней тяжести», — отметил он.





Кроме того, по словам Лысака, россияне ударили по городу из артиллерии. Также повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто и коммуникации.



Ранее мы писали, что российские войска утром 10 октября в очередной раз обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. На этот раз ударили с помощью дронов. Информации о жертвах нет.