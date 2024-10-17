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«Альтернативы нет»: Зеленский ответил, будет ли Украина создавать ядерное оружие

17 октября 2024, 21:28

«Альтернативы нет»: Зеленский ответил, будет ли Украина создавать ядерное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина никогда не говорила о том, что готовится создать ядерное оружие. Об этом в Брюсселе во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, он сказал, что когда был подписан Будапештский меморандум странами «ядерного клуба», было прописано, что Украина отдает ядерное оружие, после чего от этих стран получит гарантии безопасности и территориальной целостности.

«Это то, что я сказал. Это означает, что мы отдали наше ядерное оружие. И эти люди, которые тогда были нашими партнерами, должны были предоставить гарантии безопасности. Однако после того, как Путин начал оккупацию, это означает, что для нас это плохая защита и не настоящий «зонтик». И поэтому у нас нет альтернативы кроме НАТО. Это наш сигнал. Мы не строим ядерное оружие», – отметил глава государства.

Напомним, что 17 октября в Брюсселе на полях заседания Евросовета Зеленский заявил о том, что Будапештский меморандум не работает, поэтому безопасность Украины может обеспечить или членство в НАТО, или ядерное оружие.

Позже немецкое издание Bild со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который занимается поставками оружия, написало о том, что Украина всерьез рассматривает возможность восстановления ядерного оружия.

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