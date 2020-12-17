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МИД направило ноту РФ из-за вторжения очередного «гумконвоя»

17 декабря 2020, 19:52

МИД направило ноту РФ из-за вторжения очередного «гумконвоя»

Министерство иностранных дел Украины направило ноту российской стороне в связи с очередной незаконной доставкой «гуманитарного конвоя» в оккупированные Донецк и Луганск. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Автомобили МЧС РФ въехали на территорию Украины через подконтрольные боевикам пограничные пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» и закрытые Украиной пункты пропуска «Изварино» и «Успенка».

«При этом, российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права», — говорится в комментарии МИД.

Отмечается, что таким образом Москва нарушила суверенитет Украины, а также условия доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, РФ и Международным Комитетом Красного Креста.

В связи с этим, МИД направил ноту протеста с требованием к России неуклонно придерживаться своих международных обязательств, и в дальнейшем оформлять «гумконвои» в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.

Сегодня, 17 декабря, в Донецке и Луганске разгрузили 101-й «гуманитарный конвой» из России. Сепаратисты утверждают, что грузовики МЧС РФ доставили лекарства и медицинское оборудование.

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