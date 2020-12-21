В Донецкой области за отказ носить маску составлено более 3 тысяч админпротоколов

В Донецкой области за отказ использовать средства индивидуальной защиты вынесено 3382 постановления по делу об административном правонарушении. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



В целом за месяц полиция области задокументировала более 3300 нарушений по использованию масок



«Всего с начала карантина зарегистрировано более 9000 нарушений противоэпидемических правил. В отношении нарушителей составлено более 5500 административных материалов», — говорится в сообщении.



Также правоохранители остановили работу 154 учреждений, работавших в запрещенное время, из них 11 ночных клубов. В отношении руководителей заведений правоохранители составили 2214 административных протоколов по ч. 1 ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей).