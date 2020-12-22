Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Пушилин заявил о планах вхождения Донецка в состав России. Но это нарушает Минские соглашения

22 декабря 2020, 10:47

Пушилин заявил о планах вхождения Донецка в состав России. Но это нарушает Минские соглашения

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что разрабатываемая в Донецке доктрина «Русский Донбасс» будет предполагать цель — вхождение в состав России.

«Важно в программном документе обозначить нашу цель — вхождение в состав Российской Федерации», — сказал он в интервью «Украина.Ру».

Пушилин отметил, что доктрина еще не утверждена, так как идет процесс обсуждения. «После того как выскажут свое мнение представители общественности и над содержанием поработают ученые, мы примем этот документ», — добавил он.

При этом озвученная цель вхождения отдельных районов Донбасса в состав России прямо противоречит Минским соглашениям, о приверженности которым заявляют власти РФ и поддерживаемые ею группировки «ДНР» и «ЛНР».

В Минских соглашения обозначены шаги и условия по возвращению ОРДЛО под контроль Украины.

Летом 2019 года Пушилин заявил, что допускает вхождение в состав РФ отдельных районов Донецкой и Луганской областей при появлении «окна возможностей».

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Денис Пушилин
Организации
ДНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:03
«ДНР» отменила комендантский час на новогодние праздники и разрешила детские утренники
11:14
В «ДНР» пообещали задерживать людей с украинскими паспортами во время новогодних праздников
10:47
Пушилин заявил о планах вхождения Донецка в состав России. Но это нарушает Минские соглашения
09:13
Коронавирус в Донецкой области: еще 9 смертей и 247 заболевших
08:55
В «ДНР» поручили обеспечить явку всех «военных резервистов»
22:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 декабря
13:45
Не получается пересечь КПВВ, чтобы забрать паспорт: в Миграционной службе ответили, что делать в такой ситуации
11:38
Дайджест НД: «Прямая линия» Пушилина, вакцина от коронавируса для «Л-ДНР» ►
21:36
Главные новости Донбасса за неделю
11:11
«ДНР»: 110 человек заболели, 14 — умерли от COVID-19
09:14
«ЛНР» заявила о 19 заболевших и одном умершем от COVID-19
21:05
Русский Донбасс «ДНР». Кого ждет Гаагский трибунал? ►
все новости
12:03
«ДНР» отменила комендантский час на новогодние праздники и разрешила детские утренники
11:45
Резников рассказал, как Украина будет вакцинировать жителей ОРДЛО от коронавируса
11:14
В «ДНР» пообещали задерживать людей с украинскими паспортами во время новогодних праздников
10:53
В рядах ВСУ — 113 новых случаев COVID-19
10:47
Пушилин заявил о планах вхождения Донецка в состав России. Но это нарушает Минские соглашения
10:15
Юлия Свириденко сменила Ковалив на должности замглавы Офиса президента
09:42
«ЛНР» заявила о двух смертях от коронавируса
09:23
В Госдуме призвали включить «Л-ДНР» в состав Ростовской области
09:13
Коронавирус в Донецкой области: еще 9 смертей и 247 заболевших
08:55
В «ДНР» поручили обеспечить явку всех «военных резервистов»
08:34
В ООС рассказали о новых обстрелах на Донбассе
08:10
В Украине выявили еще более 8500 заболевших коронавирусом
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: «Прямая линия» Пушилина, вакцина от коронавируса для «Л-ДНР» ►
21 декабря, 11:38
Русский Донбасс «ДНР». Кого ждет Гаагский трибунал? ►
19 декабря, 21:05
Пожары на Луганщине. Не все погорельцы получили компенсации ►
16 декабря, 18:02

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция