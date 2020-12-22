Пушилин заявил о планах вхождения Донецка в состав России. Но это нарушает Минские соглашения

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что разрабатываемая в Донецке доктрина «Русский Донбасс» будет предполагать цель — вхождение в состав России.



«Важно в программном документе обозначить нашу цель — вхождение в состав Российской Федерации», — сказал он в интервью «Украина.Ру».



Пушилин отметил, что доктрина еще не утверждена, так как идет процесс обсуждения. «После того как выскажут свое мнение представители общественности и над содержанием поработают ученые, мы примем этот документ», — добавил он.



При этом озвученная цель вхождения отдельных районов Донбасса в состав России прямо противоречит Минским соглашениям, о приверженности которым заявляют власти РФ и поддерживаемые ею группировки «ДНР» и «ЛНР».



В Минских соглашения обозначены шаги и условия по возвращению ОРДЛО под контроль Украины.

Летом 2019 года Пушилин заявил, что допускает вхождение в состав РФ отдельных районов Донецкой и Луганской областей при появлении «окна возможностей».