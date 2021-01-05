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Путин и Меркель снова обсудили Донбасс по телефону

05 января 2021, 12:58

Путин и Меркель снова обсудили Донбасс по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный звонок с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, сторонами затрагивались некоторые аспекты урегулирования конфликта на Донбассе. Прежде всего в контексте реализации минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых в ходе «нормандских» саммитов, отмечается в сообщении на сайте президента РФ.

Также обсуждались вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса «с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин», указали в Кремле. Продолжении контактов по этой теме будет проходить между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран.

Кроме того, Путин и Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.

Предыдущий телефонный разговор Путин и Меркель состоялся 7 декабря. Тогда стороны также уделили внимание теме конфликта на востоке Украины.

В декабре в Кремле исключили возможность встречи лидеров «нормандского формата» в ближайшее время. При этом в Москве выразили надежду, что советники «нормандской четверки» смогут активизировать процесс по выполнению договоренностей парижского саммита.

Киев ожидает, что встреча «нормандских» советников по Донбассу состоится в январе.

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