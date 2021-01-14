В неподконтрольном Донбассе выдали почти 442 тысяч паспортов РФ и более 1,2 млн «паспортов» «Л/ДНР»

На оккупированном Донбассе выдали почти 442 тысяч российских паспортов и более 1,2 миллиона так называемых паспортов группировок «ЛНР» и «ДНР». За прошлый год количество выданных документов увеличилось из-за закрытых пропускных пунктов.



Об этом со ссылкой на собственные источники в «миграционных службах» «Л/ДНР» сообщает общественная организация «Восточная правозащитная группа».



По данным организации, по состоянию на 19 декабря на оккупированных территориях Украины выдали 583 тысячи 143 «паспорта ЛНР» и 671 тысяча 631 «паспорт ДНР» (по состоянию на 15 декабря).



В то же время жители оккупированных территорий получили почти 442 тысячи российских паспортов: на Луганщине выдали 168 тысячи 381 паспорт РФ (по состоянию на 1 декабря 2020 года) и в Донецкой области выдали 273 тысячи 461 паспорт РФ (по состоянию на 15 ноября 2020).



В «Восточной правозащитной группе» отмечают, что количество выданных документов на оккупированных территориях Украины увеличилась в 2020 году. В частности больше людей выезжали на заработки, учебу или лечение в Россию из-за закрытых контрольно-пропускных пунктов и пандемии коронавируса, которая не позволила местным жителям поехать, например, в Украину.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.