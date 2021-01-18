Председательница ОБСЕ посетит Донбасс на этой неделе

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде будет находиться в Украине с рабочим визитом 19-20 января и посетит зону конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.



Там отметили, что именно Украина станет первой страной, которую Анн Линде посетит с визитом как председательствующая в ОБСЕ.



В рамках визита Линде проведет в Киеве переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Как сообщается, стороны обсудят ряд тем, среди которых ситуация с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, усилия по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, поддержка деятельности ОБСЕ.



«Министры уделят особое внимание актуальным вопросам двусторонних украинско-шведских отношений, дальнейшему увеличению объемов торговли и инвестиций между двумя странами, взаимодействию Украины и Швеции в международных организациях», — подчеркнули в МИД.



Председательница ОБСЕ также посетит вместе с министром иностранных дел Украины зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Там она ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженного конфликта



19 января в 12:30 Дмитрий Кулеба и Анн Линде проведут совместную пресс-конференцию.



Швеция начала свое годовое председательствование в ОБСЕ 1 января 2021 года.