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В Алчевске снова порыв теплотрассы. Более 900 абонентов остались без отопления

28 января 2021, 08:11

В Алчевске снова порыв теплотрассы. Более 900 абонентов остались без отопления

Более 900 абонентов и три учебных заведения в оккупированном Алчевске остались без тепла из-за порыва на теплотрассе. Об этом сообщили в «МЧС ЛНР».

Уточняется, что без теплоснабжения — 16 жилых домов, техникум, ПТУ № 8, средняя школа № 6.

Ремонтно-восстановительные работы запланированы на 28 января.

В результате двух масштабных аварий  на магистральных тепловых сетях 27 декабря в Алчевске без тепла остались 386 жилых домов и ряд социально-культурных объектов. Полностью теплоснабжение было восстановлено 2 января.

В январе 2006 года Алчевск почти полностью остался без тепла. Тогда вышли из строя обе главные котельные города — «Заводская» и «Восточная». Без теплоснабжения оказались около 800 домов — почти все многоэтажки города. В восстановлении отопительной системы участвовали ремонтные бригады и спасатели почти всех областей Украины. Ликвидировать аварию удалось лишь месяц спустя, в конце февраля.

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