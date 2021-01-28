В Алчевске снова порыв теплотрассы. Более 900 абонентов остались без отопления

Более 900 абонентов и три учебных заведения в оккупированном Алчевске остались без тепла из-за порыва на теплотрассе. Об этом сообщили в «МЧС ЛНР».



Уточняется, что без теплоснабжения — 16 жилых домов, техникум, ПТУ № 8, средняя школа № 6.



Ремонтно-восстановительные работы запланированы на 28 января.

В результате двух масштабных аварий на магистральных тепловых сетях 27 декабря в Алчевске без тепла остались 386 жилых домов и ряд социально-культурных объектов. Полностью теплоснабжение было восстановлено 2 января.



В январе 2006 года Алчевск почти полностью остался без тепла. Тогда вышли из строя обе главные котельные города — «Заводская» и «Восточная». Без теплоснабжения оказались около 800 домов — почти все многоэтажки города. В восстановлении отопительной системы участвовали ремонтные бригады и спасатели почти всех областей Украины. Ликвидировать аварию удалось лишь месяц спустя, в конце февраля.