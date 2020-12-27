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Почти половина домов в Алчевске осталась без отопления

27 декабря 2020, 17:32

Почти половина домов в Алчевске осталась без отопления

Почти 400 жилых домов в подконтрольном группировке «ЛНР» Алчевске Луганской области остались без теплоснабжения из-за масштабных аварий на магистральных теплосетях. Об этом сообщается на сайте оккупационной администрации города.

Сегодня около 9:30 стало известно об остановке котельной «Заводская» из-за двух аварий. Впоследствии были остановлены котельные «Спорткомплекс», «Горького, 68а», «Брестская, 13».

Без отопления оказались ряд социально-культурных объектов и 386 жилых домов.

«Администрация» города создала «штаб по устранению аварийной ситуации».

«Ситуация оценивается как серьезная, но контролируемая», — говорится в сообщении.

В январе 2006 года в Алчевске вышли из строя обе главные котельные города — «Заводская» и «Восточная». Тогда без теплоснабжения остались около 800 домов — почти все многоэтажки города. В восстановлении отопительной системы участвовали ремонтные бригады и спасатели почти всех областей Украины.

В городе была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Ликвидировать аварию удалось лишь месяц спустя, в конце февраля.

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