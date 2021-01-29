Глава Минздрава: Никто российскую вакцину в Украине регистрировать не будет

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не будет зарегистрирована в Украине, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.



«Одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины. Сразу могу сказать, что никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», — сказал он на брифинге в пятницу.



По всей видимости он имел в виду «Оппозиционную платформу — За жизнь», которая выступает за использование российского препарата.



Также глава Минздрава призвал не слушать заявления «другой политической силы» относительно срыва кампании по вакцинации от ковида.



«Хочу вам сказать, что все это просто очередной хайп. Я еще раз подчеркиваю: вакцинация в стране начнется вовремя. Как мы говорили еще в сентябре прошлого года, что начнем вакцинацию в феврале 2021-го, так и будет», — подчеркнул Степанов.



В этом случае он, по всей видимости, имел в виду «Европейскую солидарность», которая активно обвиняет власть в срыве вакцинации.

Власти Украины намерены начать вакцинацию от коронавируса в феврале. Планируется использование закупленных 700 тысяч доз китайской вакцины компании Sinovac и еще 210 тысяч доз от Pfizer/BioNTech, предоставленных в рамках инициативы COVAX.



Согласно плану, на первом этапе вакцинируют около 370 тысяч человек.