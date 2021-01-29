На Луганщине за сутки 40 человек заболели и один умер от COVID-19

В Луганской области без учета ОРЛО за сутки лабораторно подтверждено 40 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 7, Рубежное — 4, Северодонецк — 19, Кормянский, Сватовский и Новопсковский районы — по 1, Попаснянский и Троицкий — по 2, Станично-Луганский — 3.



В результате осложнений от COVID-19 умерла 56-летняя женщина из Северодонецка.



За все время исследований выявлено 13 785 случаев болезни, из которых 511 — дети. Всего выздоровели 11 499 пациентов (450 детей), 394 — умерли.

За минувшие сутки в Украине выявили 5 181 случай заболевания коронавирусом. При этом 11 310 человек выздоровели, а 128 умерли.