Прокуратура собирает информацию о работе тайной тюрьмы боевиков «Изоляция»

Прокуратура Донецкой области продолжает собирать данные о работе подпольной тюрьмы боевиков «Изоляция» в Донецке. Об этом передает пресс-служба ведомства.



В прокуратуре просят всех, кто владеет какой-либо информацией об условиях содержания или сотрудниках тюрьмы, обращаться в правоохранительные органы. В рамках помощи следствию гарантирована конфиденциальность.



«Материалы можно присылать в Донецкую областную прокуратуру по адресу: Донецкая область, ул. Университетская, 6, на электронную почту: [email protected]», — говорится в сообщении.



Ведомство допросило 29 пострадавших, а в октябре 2020 года заочно объявило руководителю тюрьмы о подозрении в нарушении законов и обычаев войны и торговля людьми.

«Изоляция» — неприбыльная негосударственная платформа культурных инициатив, основанная в 2010 году в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов. С момента оккупации боевики используют территорию ЗАО как место удержания гражданских лиц и военных.



По состоянию на 2014 год в тюрьме содержались более 100 человек, в 2019 году — 70. По данным отчета Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в «Изоляции» заключенных подвергают пыткам и сексуальному насилию.



В прошлом году МИД начал информационную кампанию для закрытия донецкой тюрьмы «Изоляция».