Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Прокуратура собирает информацию о работе тайной тюрьмы боевиков «Изоляция»

29 января 2021, 15:02

Прокуратура собирает информацию о работе тайной тюрьмы боевиков «Изоляция»

Прокуратура Донецкой области продолжает собирать данные о работе подпольной тюрьмы боевиков «Изоляция» в Донецке. Об этом передает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре просят всех, кто владеет какой-либо информацией об условиях содержания или сотрудниках тюрьмы, обращаться в правоохранительные органы. В рамках помощи следствию гарантирована конфиденциальность.

«Материалы можно присылать в Донецкую областную прокуратуру по адресу: Донецкая область, ул. Университетская, 6, на электронную почту: [email protected]», — говорится в сообщении.

Ведомство допросило 29 пострадавших, а в октябре 2020 года заочно объявило руководителю тюрьмы о подозрении в нарушении законов и обычаев войны и торговля людьми.

«Изоляция» — неприбыльная негосударственная платформа культурных инициатив, основанная в 2010 году в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов. С момента оккупации боевики используют территорию ЗАО как место удержания гражданских лиц и военных.

По состоянию на 2014 год в тюрьме содержались более 100 человек, в 2019 году — 70. По данным отчета Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в «Изоляции» заключенных подвергают пыткам и сексуальному насилию.

В прошлом году МИД начал информационную кампанию для закрытия донецкой тюрьмы «Изоляция».

ТЕГИ

Места
Донецк
Прочее
Изоляция

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:02
Прокуратура собирает информацию о работе тайной тюрьмы боевиков «Изоляция»
15:00
«ЛНР» повышает тарифы на коммуналку
12:54
«ДНР» подтвердила более 20 тысяч случаев коронавируса
08:50
«ЛНР» сообщила еще о двух умерших и 11 заболевших ковидом
23:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 января
15:10
«Л-ДНР» представили свою «доктрину»: без вхождения в Россию, но с захватом всего Донбасса
12:19
Реалии «ДНР»: компания Курченко остановила завод в Енакиево и отказалась от предприятия в Донецке
09:56
За сутки «ДНР» зарегистрировала 305 новых случаев коронавируса и 21 смерть
09:23
«ДНР» возобновит работку КПВВ под Донецком 29 января
09:02
«ЛНР»: Еще 28 заболевших и трое умерших от ковида
08:11
В Алчевске снова порыв теплотрассы. Более 900 абонентов остались без отопления
23:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 января
все новости
16:08
В «черный список» внесли еще пятерых российских исполнителей
15:39
СМИ: Путин был во «дворце» под Геленджиком минимум четыре раза
15:28
Двое военных ранены на Приазовье из-за обстрела боевиков
15:02
Прокуратура собирает информацию о работе тайной тюрьмы боевиков «Изоляция»
15:00
«ЛНР» повышает тарифы на коммуналку
13:57
Правозащитники узнали о возможном объединении «ДНР» и «ЛНР»
13:01
На Луганщине за сутки 40 человек заболели и один умер от COVID-19
12:54
«ДНР» подтвердила более 20 тысяч случаев коронавируса
12:46
В ВСУ — новый летальный случай от COVID-19
12:20
Глава Минздрава: Никто российскую вакцину в Украине регистрировать не будет
11:39
Путин не собирается включать Донбасс в состав России, ответили в Кремле
11:19
Прокурору САП, который во второй раз закрыл дело «Роттердам+», устроят служебную проверку
все новости
ВИДЕО
Бюджеты городов Донбасса: коррупция, скандалы, контроль ►
28 января, 15:32
Как делают тесты на COVID-19 на КПВВ «Новотроицкое» ►
25 января, 18:18
Дайджест НД: повторный референдум на Донбассе, отчисление за TikTok и будущее документов ЛДНР»
25 января, 10:35

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция