Начальнику тюрьмы боевиков «Изоляция» объявили подозрение

Прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении начальнику подпольной тюрьмы боевиков «Изоляция». Его подозревают в создании террористической группы. Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.



По данным следствия, в 2014 году по приказу жителя Макеевки вооруженные представители незаконного военизированного формирования «Министерство государственной безопасности» захватили территорию бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.



«Под руководством подозреваемого на захваченном предприятии боевики устроили собственную подпольную тюрьму "Изоляция", где незаконно удерживают и пытают гражданских лиц, пленных военнослужащих ВСУ и других формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции / Операции Объединенных сил», — говорится в сообщении.



При этом отмечается, что пленных часами пытают электрическим током, избивают, содержат в нечеловеческих условиях без еды и воды и принуждают к тяжелому труду.



Досудебное расследование продолжается.