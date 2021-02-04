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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 февраля

04 февраля 2021, 21:00

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 февраля

Ситуация с распространением COVID-19

В отдельных районах Донецкой области выявили 256 заболевших коронавирусом. Десять человек умерли от осложнений, утверждают в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 21 042 случаев COVID-19. Из них 11 064 человека выздоровели, а 1822 — умерли.

В Луганской области за сутки положительные результаты на COVID-19 получили 77 человек. Одна пациентка скончался от осложнений. За все время исследований COVID-19 подтвержден у 14 114 человек. Из них выздоровели 12 170 человек, умерли — 404.

Группировка «ЛНР» заявила о 44 новых случаях ковида и одном летальном случае за сутки. Всего формирование признает 2685 случаев заражения, из которых 2235 человек выздоровели, 235 — умерли.

Политика

Вице-премьер, глава Минреинтеграции Алексей Резников считает, что местные выборы в ОРДЛО смогут пройти только через два-шесть лет после деоккупации.

В «Центре противодействия коррупции» заявляют, что попавший под национальные санкции нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак еще с 2014 года связан с группировками «ДНР/ЛНР» через кипрский офшор.

Общество

В вопросе газоснабжения Марьинки и Красногоровки «много политики» и он стал «предметом торгов при обсуждении в ТКГ», заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. Газоснабжение отсутствует в этих населенных пунктах с 2014 года. У украинской стороны нет гарантий со стороны боевиков о режиме «тишины» на время ремонта газораспределительной станции.

В группировке «ДНР» назвали районы с наибольшей нехваткой врачей — Дебальцево, Тельмановский район, Снежное, Горловка и Харцызск.

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