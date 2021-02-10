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Ковид ни при чем: Вице-премьер рассказал, зачем Россия блокирует КПВВ на Донбассе

10 февраля 2021, 14:30

Ковид ни при чем: Вице-премьер рассказал, зачем Россия блокирует КПВВ на Донбассе

И в оккупированном Крыму, и на Донбассе Россия использует ковид, чтобы разорвать связи между свободной и временно неподконтрольной территорией Украины. В частности, максимально усложняет движение через КПВВ.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

Он привел данные, что в 2019 году было зафиксировано 16,5 миллионов пересечений через все КПВВ, которые есть на сегодня на линии соприкосновения и административной границе с Крымом. В 2020 году – всего 3,5 миллиона пересечений через все КПВВ.

«Из них после марта 2020 года, то есть когда пандемия начала распространяться по миру, – только 500 тысяч. То есть за первый квартал 2020 года – 3 миллиона, а после пандемии – полмиллиона всего. Это последствия такого блокирования КПВВ», – сказал Резников.

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Он отметил, что в то же время движение с временно неподконтрольного участка российско-украинской границы не прекращается.

«В Донецке или Луганске можно сесть на маршрутку и приехать в ближайший трансграничный переход на Луганщину или Харьковщину. То есть ковид тут ни при чем», – подчеркнул вице-премьер.

По его словам, правительство делает все возможное, чтобы сохранить связь с украинскими гражданами, которые находятся в оккупации. Среди таких мер он перечислил: продление действия банковских карт, открытие сервисных центров на КПВВ в Новотроицком, Счастье и Золотом, введение виртуальных мобильных номеров и прочее.

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