В 2020 году КПВВ Донбасса пересекали почти на 80% реже из-за ковида

В 2020 году было зарегистрировано только 3 миллиона пересечений контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Это на 78% меньше, чем было в 2019 году, когда КПВВ пересекли около 14 миллионов раз.



Такие данные приводит Управление ООН по координации гуманитарных дел.



В организации отметили, что большая часть пересечений КПВВ в 2020 году пришлась на период с января по середину марта. При этом с начала пандемии коронавируса в марте количество человек, пересекавших линию соприкосновения критически снизилось.

Так, с середины марта до начала июня все КПВВ были закрыты для предотвращения распространения вируса. Количество пересечений постепенно увеличилось после частичного открытия двух из пяти пунктов пропуска в июне — КПВВ «Новотроицкое» и «Станица Луганская».



В 2020 году на неподконтрольную Украине территорию Донбасса было доставлено более 1 300 тонн помощи от 8 организаций, по сравнению с 1 284 тоннами в 2019 году. В ООН отметили, что общий объем помощи в эти два года был на одном уровне, но в 2020-м три четверти помощи доставили во второй половине года, в том числе более 30% в декабре.



В организации, как и ранее, прогнозируют, что из-за пандемии работа КПВВ на Донбасса будет существенно ограничена по крайней мере до лета 2021 года.