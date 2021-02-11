Членам НВФ «ДНР» начали выдавать «удостоверения» участников боевых действий

Группировка «ДНР» начала выдавать боевикам «удостоверения» участников боевых действий. Об этом сообщают сепаратистские интернет-ресурсы.



Как заявил «военный комиссар ДНР» Александр Мальковский, в данное время рассмотрено уже 228 дел, из них принято 165 положительных решений, и 45 «удостоверений» участников боевых действий выдано.



Мальковский добавил, что специальная комиссия рассматривает обращения в течение 30 дней, заседания проходят несколько раз в неделю. «Документы» принимают в «военкоматах», «народной милиции», «МВД», «МГБ» и «МЧС».



Ранее в «минсоцполитики ДНР» заявили, что наличие «удостоверений» УБД позволит получать «соответствующее социальное обеспечение» и пенсии.



В соцсетях опубликовали фото такого «удостоверения».

Основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский прокомментировал «Новостям Донбасса» данную ситуацию.



Украинский правозащитник считает, что такие «документы», прежде всего, будут являться безусловным подтверждением участия того или иного человека в военных преступлениях против Украины.



«Но в данном случае они делают "удостоверения" для того, чтобы поднять идеологический и моральный дух в своих так называемых вооруженных силах и незаконных вооруженных формированиях. Не собираются они отдавать эти территории, и выдача "удостоверений" участников боевых действий это подтверждает, потому что они ведь тоже понимают, что это будет улика против них», – добавил Лисянский.



Он также отметил, что группировки «Л-ДНР» милитаризируют детей и ведут политику продолжения войны.

Напомним, вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что амнистия на Донбассе не коснется военных преступников. «Им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание полностью, не только в соответствии с украинскими законами, но и по всем международным конвенциям», — сказал Резников.

Минреинтеграции готовит пакет законопроектов о переходном периоде, в котором составной частью будут законы и о переходном правосудии.