ООН фиксирует увеличение интенсивности боевых действий на Донбассе

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировала увеличение интенсивности боевых действий на Донбассе за последние месяцы. Об этом сообщается в отчете УВКПЧ от 12 февраля.



«В январе сообщалось о 495 инцидентах, это второй по количеству инцидентов в области безопасности месяц c момента заключения соглашения о прекращении огня в конце июля 2020 года», — говорится в документе.



Кроме этого, в течение января в ходе военных действий пострадали двое гражданских, были повреждены восемь частных домов.

По данным ОБСЕ, в 2020 году в результате боевых действий на Донбассе погибли 32 гражданских лица, 107 получили ранения.