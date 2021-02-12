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ООН фиксирует увеличение интенсивности боевых действий на Донбассе

12 февраля 2021, 21:00

ООН фиксирует увеличение интенсивности боевых действий на Донбассе

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировала увеличение интенсивности боевых действий на Донбассе за последние месяцы. Об этом сообщается в отчете УВКПЧ от 12 февраля.

«В январе сообщалось о 495 инцидентах, это второй по количеству инцидентов в области безопасности месяц c момента заключения соглашения о прекращении огня в конце июля 2020 года», — говорится в документе.

Кроме этого, в течение января в ходе военных действий пострадали двое гражданских, были повреждены восемь частных домов.

По данным ОБСЕ, в 2020 году в результате боевых действий на Донбассе погибли 32 гражданских лица, 107 получили ранения.

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