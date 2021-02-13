Ермак считает преждевременным говорить о референдуме по вопросам Донбасса

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает преждевременным говорить о вынесении вопросов урегулировании конфликта на Донбассе на всеукраинский референдум. Об этом он заявил в интервью программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на телеканале «Украина».



«По его мнению (представителя Украины в ТКГ Леонида Кравчука, — прим.), первый референдум мог бы касаться вопросов Донбасса. Я думаю, что это преждевременно обсуждать», — сказал Ермак.

26 января Верховная Рада приняла закон, который установил возможность проведения всеукраинского референдума.



Вопрос Донбасса и Крыма необходимо вынести на всеукраинский референдум, считает первый президент, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.



Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит смысла в проведении референдума по вопросам Донбасса и Крыма.