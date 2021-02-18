Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 19 февраля. Как обычно, на день

18 февраля 2021, 09:40

«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 19 февраля. Как обычно, на день

В пятницу, 19 февраля, группировка "ДНР" на день возобновить работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».

Пересечь линию соприкосновения можно будет с 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву). При этом, как и ранее, действуют ограничения.

Так, для выезда с подконтрольной «ДНР» территории нужно иметь регистрацию на подконтрольной властям территории. Для въезда в сторону Донецка необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР». 

При въезде в ОРДО нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования». Либо, при желании, можно сдать экспресс-тест на коронавирус стоимостью 1750 рублей (650 гривен). В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. При положительном результате теста – человека направят в больничный стационар на обсервацию.

Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны иметь мобильное приложение «Вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. На КПВВ «Новотроицкое» прибывшие из ОРДО могут бесплатно сдать экспресс-тест на антиген коронавируса. В случае отрицательного результата, самоизоляция, контролируемая мобильным приложением «Вдома», будет завершена досрочно. Также самоизоляцию можно прекратить после негативного ПЦР-теста.

«ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через «Еленовку», который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».

В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».

Читайте также:

В ООН призвали снять ограничения на передвижение через линию соприкосновения на Донбассе



СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:40
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 19 февраля. Как обычно, на день
09:12
«ЛНР» за сутки зарегистрировала две смерти и 10 новых случаев заболевания коронавирусом
22:58
Патруль ОБСЕ попал под обстрел в районе Петровского
20:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 февраля
10:34
«ДНР» сообщила о 157 заболевших и 9 умерших от коронавируса за день
09:49
Луганскому фильму о боевиках отказали в прокате и презентации в РФ
09:18
Первый донецкий «вуз» получил аккредитацию в России по всем направлениям
08:16
«ЛНР» заявила о 35 заболевших и четырех смертях от COVID-19
21:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 февраля
16:14
В ОРЛО частично не работает связь Vodafone из-за аварии
15:22
На неподконтрольной Донетчине выдали более 655 тысяч «паспортов ДНР» и почти 216 тысяч паспортов РФ
15:15
На Донетчине боевики по-прежнему ограничивают свободу передвижения ОБСЕ
все новости
09:40
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 19 февраля. Как обычно, на день
09:12
«ЛНР» за сутки зарегистрировала две смерти и 10 новых случаев заболевания коронавирусом
08:20
Более шести тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за день
08:05
Сутки на Донбассе: Про обстрелы заявили по обе стороны конфликта
22:58
Патруль ОБСЕ попал под обстрел в районе Петровского
22:36
Минздрав назвал препарат, с которого начнется вакцинация против ковида
21:56
Степанов: Через полгода после первой кампании вакцинации может понадобиться еще одна
21:12
Украина обратится к мировому сообществу для проведения инспекции МАГАТЭ на неподконтрольном Донбассе
20:59
Переселенцам: В Украине изменились правила подтверждения трудового стажа за период работы в ОРДЛО
20:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 февраля
20:19
Юристка-переселенка и соучредительница фонда «Восток SOS» вошли в состав украинской делегации в ТКГ
20:15
Россия и «Л-ДНР» хотят провести конференцию по Минским соглашениям в столице Беларуси
все новости
ВИДЕО
В поисках последнего солдата: Как находят погибших на Донбассе ►
16 февраля, 13:50
Прорыв через блокпост, запрет Гуфа в Донецке и как жителям ОРДЛО избежать штрафов. Дайджест НД ►
15 февраля, 23:30
Ни мира, ни войны: Россия срывает перемирие? Донбасс сегодня ►
13 февраля, 21:40

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция