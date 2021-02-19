Группировка «ЛНР» с 18 февраля ввела новый режим функционирования пешеходного пункта пропуска «Станица Луганская». Как сообщается, «государственный таможенный комитет ЛНР» расширил зону своей деятельности и начал осуществлять «таможенный контроль» в этом пункте пропуска.



Нововведение там объяснили «эпидемиологической и эпизоотической обстановкой в Украине», а также «регулярными ограничениями для граждан по перемещению товаров» через линию соприкосновения противоположной стороной.



Так называемый таможенный контроль будет осуществляться на основании постановления «правительства» 22.09.2020 № 698/20. Этой бумагой был утвержден перечень и объемы товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан, а также определены перечни товаров ограниченных и запрещенных к перемещению гражданами через линию соприкосновения. В случае несоблюдения пересекающими этих норм, им будет отказано в пропуске таких товаров в сторону Луганска.



Товары, которые могут быть отнесены «ЛНР» к личным вещам и их объемы

Товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства вколичестве, обеспечивающем потребности одного лица на период поездки. Одежда, белье, обувь, которые предназначены исключительно дляличного пользования и имеют признаки бывших в употреблении. Личные украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, имеющие признаки бывших в употреблении (на физическом лице, в количестве, необходимом для личного использования). Именные платежные карты. Один фотоаппарат, одна кино-, видеокамера вместе

с дополнительными принадлежностями, в количестве, необходимом для личного использования. Переносные музыкальные инструменты – не более двух штук. Одно переносное звуковоспроизводящее устройство (в том числе магнитофон, диктофон, проигрыватель компакт-дисков и т.п.) с количеством пленок, пластинок, дисков, необходимым для личного использования. Один переносной радиоприемник. Сотовые (мобильные) телефоны – не более трех штук. Один телевизор. Переносные (стационарные) персональные компьютеры – не более двух единиц и периферийное оборудование, а также принадлежности к ним. Флеш-карты – не более трех штук. Калькуляторы, электронные книги – не более двух штук. Обычная и/или прогулочная детские коляски на каждого ребенка, который пересекает линию разграничения вместе с лицом, при отсутствии детей– не более одной единицы. Два кресла колесные на каждого человека с инвалидностью, в случае отсутствия лица с инвалидностью – не более одной единицы. Лекарственные средства в количестве, не превышающем 5 упаковок каждого наименования на одно лицо (кроме содержащих наркотические илипсихотропные вещества). Предметы, необходимые лицам с ограниченными возможностями илипо состоянию здоровья. Двое часов. 0,5 литра туалетной воды и/или 200 граммов духов. Спортивное снаряжение – велосипед, удочка рыболовная, комплект лыж, комплект теннисных ракеток, другое аналогичное снаряжение – не более одной единицы (комплекта) каждого наименования. Иные товары, имеющие признаки бывших в пользовании ипредназначенные для обеспечения повседневных потребностей физического лица на период поездки, в количестве, необходимом для личного использования.

Перечень и объемы товаров и денежных средств, ограниченных для перемещения



Разрешено перемещать не чаще одного раза в сутки в одном направлении в объемах, не превышающих нормы: