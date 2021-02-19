1. Товары для личного пользования, за исключением запрещенных для перемещения через линию разграничения, и не отнесенные к личным вещам:
- на подконтрольную «ЛНР» территорию – суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 25 тысяч рос. руб. и/или суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека (при условии перемещения продуктов питания – не более 2 кг каждого наименования и непродовольственных товаров – не более 2 единиц каждого наименования);
- с подконтрольной «ЛНР» территории – без ограничений.
2. Денежные средства:
- на подконтрольную «ЛНР» – в сумме, не превышающей 125 тысяч рублей, или эквивалентной сумме, в том числе в иностранной валюте, без подтверждающих документов о ее происхождении;
- с подконтрольной «ЛНР» территории – в сумме, не превышающей 75 тысяч рублей, или эквивалентной сумме, без подтверждающих документов о ее происхождении.
3. Платежные карты в количестве, не превышающем 3 единицы, которые не являются именными картами физического лица, пересекающего линию фактического разграничения.
4. Подакцизные товары на одно лицо, достигшее 21-летнего возраста:
- для алкогольной продукции – не более 5 л пива, 2 л вина,
1 л крепких напитков (с содержанием спирта более 22 процентов);
- для электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака – 1 шт.;
- для табачных изделий – не более 200 сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака или жидкости для электронных систем доставки никотина (в пересчете на содержание не более 250 граммов табака) или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов (в пересчете на содержание табака).
5. Автомобильные запчасти и комплектующие для транспортных средств личного пользования, принадлежащих физическому лицу, которое пересекает линию фактического разграничения (одна единица или один комплект), шины – не более одного комплекта (4 штуки) всесезонных или зимних, или летних шин для транспортных средств личного пользования.
6. Автомобильное топливо в пределах полной заправки топливного бака, предусмотренного конструкцией транспортного средства, и резерва топлива в объеме не более 20 л, находящегося в отдельных емкостях.
Запрещенные к перемещению через линию соприкосновения товары:
- Алкогольная продукция и табачные изделия, маркировка (этикетирование) которых свидетельствует о производстве таких товаров в государстве Украина.
- Товары, указанные в строках под порядковыми номерами 2–15 приложения № 3 к Критериям отнесения товаров, перемещаемых на подконтрольную территорию «ЛНР» (или за ее пределы) физическими лицами, к товарам для личного пользования, в том числе транспортных средств, утвержденным «постановлением» «Совета министров ЛНР» от 24.07.2018 № 432/18.
- Оружие и боеприпасы, муляжи таких устройств и предметов, а также пейнтбольные ружья.
- Холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, спортивные товары палочного типа, баллончики с жидкостью паралитического действия и т.п.), легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества.
- Товары военного и двойного назначения.
- Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденный «постановлением»» «Совета министров ЛНР» от 18.11.2015 № 02-04/345/15.
- Лекарственные средства, содержащие наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие и/или ядовитые вещества.
- Литературные и художественные произведения, полиграфическая и другая печатная продукция, кино-, фото-, аудио- и видеоматериалы, которые пропагандируют войну, жестокость, порнографию, расовую, этническую или религиозную вражду, «призывают к насильственному свержению конституционного строя Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Российской Федерации».
- Специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации.
- Опасные отходы.
- Электроудильные системы (электроудочки), монониточные (леска) сети, охотничьи капканы и другие средства добывания объектов животного мира.
- Радиоэлектронные средства и излучающие устройства (за исключением радиоэлектронных средств и излучающих устройств, которые относятся к личным вещам физических лиц).
- Ядовитые, сильнодействующие, взрывчатые вещества, токсичные ирадиоактивные вещества, ртуть, кислоты, едкие вещества, газы и сосуды под давлением, окислители и органические перекиси, инфекционные материалы, сухой лед (замороженный углекислый газ).
- Банковские металлы в виде слитков и монет.
- Автомобильные запчасти для транспортных средств с полной массой свыше 5 тонн.
- Горюче-смазочные материалы, кроме автомобильного топлива, которые перемещаются в конструктивных емкостях транспортного средства, предназначенных для этого и предусмотренных заводом-изготовителем, ирезерва в объеме не более 20 литров, находящегося в отдельных емкостях.
- Товары производственного назначения (промышленное исельскохозяйственное оборудование, механизмы, машины, устройства, приборы, инструменты, запчасти и комплектующие, необходимые для работы производства и предназначенные для выполнения разнообразных технологических операций по переработке сырья, разработке недр, производству средств производства и предметов потребления).
- Строительные материалы (древесина, камень, цемент, кирпич, блоки).
- Военная форма одежды и знаки различия воинских формирований, правоохранительных органов, органов гражданской защиты.
- Любые печати, штампы, пустые бланки строгой отчетности, печатная продукция, бланки документов, символика, материалы агитационного ипропагандистского характера государства Украина.
- Дистанционно пилотируемые воздушные суда (дроны).
- Предметы старины и искусства, являющиеся художественной, исторической, научной или иной культурной ценностью (кроме случаев, предусмотренных «законодательством ЛНР»).
- Агрохимикаты и пестициды.