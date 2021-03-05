«ЛНР» заявила о еще 38 заболевших ковидом

В отдельных районах Луганской области за сутки подтверждено 38 новых случаев заболевания COVID-19. Об это заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Географию выявленных случаев или другие подробности в группировке не называют. Также не сообщается о летальных случаях.



С начала пандемии «ЛНР» признает 3154 случая ковида, из которых 2663 человека выздоровели, 273 — умерли.



Официальных данных о ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки, 4 марта, в Украине выявили 10 155 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 4 149 человек выздоровели, а 172 умерли.