По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 8 марта

Ситуация с распространением COVID-19



В Донецкой области за сутки лабораторно подтвердили 92 новых случая заболевания COVID-19. За все время исследований на Донетчине этот диагноз лабораторно подтвержден у 48 814 человек. Из них выздоровели – 44 076, лечатся – 3 662.



В Луганской области лабораторно подтверждено десять новых случаев COVID-19. За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 15 232 человек. Из них выздоровели – 14 120, лечатся – 634.



За сутки в отдельных районах Луганской области медики зафиксировали две смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. Кроме того, 11 были выписаны. За все время пандемии «ЛНР» подтверждает 3 215 заболевших ковидом.



Общество



В результате пожара в квартире пятиэтажного дома в Макеевке пострадал мужчина.



Задержанный в непризнанной Абхазии боевик «ДНР» Ахра Авидзба остается в СИЗО в Сухуми. Вместе с ним были арестованы четверо его бывших охранников. Среди них трое жителей Донецка.



Боевые действия



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более ста нарушений режима прекращения огня на Донбассе за период с вечера 5 марта по вечер 7 марта.

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