В Донецкой области будут судить 61-летнего начальника одного из участков шахты «Капитальная» госпредприятия «Мирноградуголь». Мужчину обвиняют в том, что он нарушил правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, а из-за этого погиб горняк.



«Досудебным расследованием установлено, что в мае 2019 года начальник участка допустил к выполнению работ по перемещению грузов 48-летнего горняка, который не прошел ежегодный медицинский осмотр и имел противопоказания выполнять тяжелые работы. Во время работы шахтер потерял сознание и умер на рабочем месте», – говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области.



Санкция части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Суд еще не принял решение.