Совет национальной безопасности и обороны продолжит рассмотрение санкционных вопросов в отношении физических и юридических лиц на следующем заседании. Об этом в ходе брифинга рассказал секретарь совета Алексей Данилов.



«Что касается введения санкций против тех или иных людей, то сегодняшнем заседании рассматривался этот вопрос... На следующем заседании у нас обязательно будут рассматриваться секционные вопрос. Кого это будет касаться, будете узнавать только после заседания совета», — ответил на вопрос о санкции в отношении Игоря Коломойского Данилов.



На сегодняшнем заседании СНБО были продлены еще на три года санкции против двух российских банков, которые должны были закончиться 19 марта.