Донбасс. Итоги недели 8 - 14 марта

Ситуация с распространением COVID-19

С начала пандемии на Донетчине зафиксировано 50 540 заболевших коронавирусной болезнью. Из них 44 787 пациентов выздоровели, умерли 1108 человек.



За время пандемии в отдельных районах Донецкой области подтверждают 26 383 заболевших ковидом. Из них 18 625 пациентов выписаны, а 2 120 человека умерли.



За все время исследований на Луганщине диагноз лабораторно подтвержден у 15 616 человек. Из них выздоровели – 14 333. Всего с начала пандемии на Луганщине от осложнений вызванных коронавирусом умерли 489 человек.



В отдельных районах Луганской области признали 3 340 заболевших. При этом 2 793 человека выписаны, а 290 — умерли.



Политика



В Кремле говорят, что не знают о существовании нового плана Франции и Германии по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, о котором заявлял накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.



Франция и Германия подготовили новые предложения по мирным шагам урегулирования на Донбассе. Их содержание станет известно до конца марта, сообщил советник по информполитике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.



Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым из лидеров «нормандской четверки», если общий саммит не состоится.



Следующая встреча лидеров стран «Нормандской четверки» может состояться уже в апреле, однако точно говорить о ее проведении рано. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. В Кремле прокомментировали это сообщением, о том что в настоящий момент такого мероприятия в графике Владимира Путина нет.



Европейский Союз еще на шесть месяцев продлил санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины.



Права человека



Около 65 тысяч детей в неподконтрольных властям районах Донбасса не имеют свидетельства о рождении украинского образца, сообщили в ООН.



Миссия ООН задокументировала еще 20 случаев произвольных задержаний и содержания под стражей членами незаконных вооруженных формирований «ДНР/ЛНР». Наблюдателям продолжают отказывать в доступе к местам содержания под стражей в ОРДЛО, что особенно подвергает задержанных риску, подчеркивают там.



В незаконном заключении на временно оккупированной части Донбасса находится 268 человек, сообщила омбудсвумен Людмила Денисова.



Экономика



Группировка «ЛНР» не знает, что делать с насосными станциями и очистными сооружениями ликвидируемых угольных предприятий. Часть объектов остается бесхозной, часть — перейдет под управление предприятия группировки «Лугансквода».



Общество



В оккупированном Снежном во время застолья компании взорвалась граната, в результате чего погибли двое мужчин, еще трое получили ранения. В группировке «ДНР» заявили, что виновнику грозит «высшая мера наказания». Согласно «уголовному кодексу ДНР», это смертная казнь.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин отрицает, что украинский олигарх Игорь Коломойский и сбежавший в Россию экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко пытаются установить контакт с оккупационной администрацией в Донецке.



Боевые действия



В период с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года в результате активных боев трое гражданских мужчин получили ранения. Еще 8 человек погибли и 28 получили ранения вследствие взрывов мин, следует из данных ООН.



Наблюдатели миссии ОБСЕ 10 марта зафиксировала новые мины на окраине Новгородского возле населенных пунктов Водяного и Пикуз под Мариуполем.



Дайджест ТВ-еженедельников:



«Донбасс сегодня»: Что пытается сказать Кремль огнем на Донбассе и зачем его пропагандисты обвиняют Украину в стягивании военной техники и подготовке наступления // По силам ли украинскому правительству свести к минимуму влияние олигархов на экономику и политику в стране? // Гражданин одной страны. Госчиновников планируют увольнять за двойное гражданство.



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