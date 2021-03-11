Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Трое мирных жителей пострадали от обстрелов на Донбассе за полгода. Люди продолжают гибнуть от мин

11 марта 2021, 12:34

Трое мирных жителей пострадали от обстрелов на Донбассе за полгода. Люди продолжают гибнуть от мин

Несмотря на улучшение ситуации с безопасностью на Донбассе, в период с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года в результате активных боевых действий трое гражданских мужчин получили ранения.

Об этом говорится в новом докладе ООН о правах человека в Украине.

В то же время 8 человек погибли (7 мужчин и 1 женщина) и 28 получили ранения (20 мужчин, 5 мальчиков и 3 женщины) вследствие взрывов мин и взрывоопасных предметов.

С начала конфликта Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала в целом 3375 смертей среди гражданского населения, связанных с конфликтом. Количество раненых гражданских лиц, по оценкам, превышает 7000.

«Даже одна смерть или ранение — это уже слишком много. Целью должен быть нулевой показатель жертв среди гражданского населения. Мы призываем стороны конфликта полностью соблюдать режим прекращения огня и нормы международного гуманитарного права. Мы также подчеркиваем необходимость повышать осведомленность о минной опасности, в том числе среди детей и молодежи», — сказала глава Миссии Матильда Богнер, прдедставляя доклад на брифинге в Киеве.

Еще по теме

Организации
Оон
Прочее
режим тишины конфликт на Донбассе жертвы конфликта

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:21
«ДНР» и «ЛНР» сообщили о новых умерших от коронавируса за сутки
09:55
Пушилин отрицает, что олигарх Коломойский и экс-глава МВД Захарченко налаживают связи с «ДНР»
09:10
В Донецке, Макеевке и других городах сообщили о минировании зданий. Началась эвакуация
23:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 марта
19:04
Бывшего пресс-секретаря «Шахтера» не пустили в Донецк
15:14
Жена сепаратиста Губарева уехала из Донецка в Россию после того, как ее не пустили на «выборы»
13:41
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 12 марта
13:19
«ДНР»: Двое погибли, трое ранены в результате взрыва гранаты в Снежном
09:27
«ДНР»: 270 заболевших и шестеро умерших от COVID-19
08:24
«ЛНР» за сутки зарегистрировала одну смерть от COVID-19
22:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 марта
20:03
Кулеба надеется на более эффективную реакцию ОБСЕ на нарушения прав нацменьшинств в ОРДЛО и Крыму
15:28
«ЛНР» посадила в тюрьму одного из своих «чиновников» на 20 лет
09:34
Новые правила на КПВВ, вакцинация на Донбассе, обострение на фронте. Дайджест НД ►
08:05
«Л-ДНР» готовятся к активизации боевых действий, узнали правозащитники
все новости
12:37
Минрегион собирается поделить Украину на 10 функциональных зон
12:34
Трое мирных жителей пострадали от обстрелов на Донбассе за полгода. Люди продолжают гибнуть от мин
12:10
В Черном море затонуло судно с украинскими моряками, есть погибшие
12:06
У Путина заявили об отсутствии предложений о встрече с Зеленским
11:35
Минюст просит суд запретить «Партию Шария»
10:21
«ДНР» и «ЛНР» сообщили о новых умерших от коронавируса за сутки
09:55
Пушилин отрицает, что олигарх Коломойский и экс-глава МВД Захарченко налаживают связи с «ДНР»
09:43
СНБО рассмотрит возможность санкций против белорусских топ-чиновникив и бизнесменов
09:20
США заявили о готовности усилить поддержку Украины
09:10
В Донецке, Макеевке и других городах сообщили о минировании зданий. Началась эвакуация
08:24
Более 9 тысяч заболевших. В Украине — снова резкий скачок выявленных случаев ковида за сутки
08:01
Украинский военный погиб от обстрела на Донбассе
23:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 марта
23:47
Одного из экс-руководителей «Первомайскугля» будут судить за присвоение госсредств
22:53
Беспилотник миссии ОБСЕ обстреляли над Луганщиной
все новости
ВИДЕО
Власть против общества: Кто важнее в Украине? ►
10 марта, 07:30
Новые правила на КПВВ, вакцинация на Донбассе, обострение на фронте. Дайджест НД ►
09 марта, 09:34
«Перехваты» донбасского конфликта: Кто сболтнул лишнего и попался ►
06 марта, 21:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция