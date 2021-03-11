Несмотря на улучшение ситуации с безопасностью на Донбассе, в период с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года в результате активных боевых действий трое гражданских мужчин получили ранения.



Об этом говорится в новом докладе ООН о правах человека в Украине.



В то же время 8 человек погибли (7 мужчин и 1 женщина) и 28 получили ранения (20 мужчин, 5 мальчиков и 3 женщины) вследствие взрывов мин и взрывоопасных предметов.



С начала конфликта Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала в целом 3375 смертей среди гражданского населения, связанных с конфликтом. Количество раненых гражданских лиц, по оценкам, превышает 7000.



«Даже одна смерть или ранение — это уже слишком много. Целью должен быть нулевой показатель жертв среди гражданского населения. Мы призываем стороны конфликта полностью соблюдать режим прекращения огня и нормы международного гуманитарного права. Мы также подчеркиваем необходимость повышать осведомленность о минной опасности, в том числе среди детей и молодежи», — сказала глава Миссии Матильда Богнер, прдедставляя доклад на брифинге в Киеве.