Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР»: Двое погибли, трое ранены в результате взрыва гранаты в Снежном

10 марта 2021, 13:19

«ДНР»: Двое погибли, трое ранены в результате взрыва гранаты в Снежном

В подконтрольном группировке «ДНР» городе Снежное в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин, еще трое получили ранения. Об этом сообщает «МВД ДНР».

Погибшие – мужчины 1958 и 1980 года рождения. Еще трое мужчин, выживших после взрыва гранаты, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Установлено, что инцидент произошел во время застолья, компания распивала спиртные напитки, а 45-летний хозяин дома достал гранату и выдернул из нее чеку.

Как утверждают в «МВД ДНР», за совершенные действия подрывнику грозит «высшая мера наказания».

Читайте также:

«ДНР» сообщила о гибели ребенка: гранату взорвал пьяный отец

Еще по теме

Организации
ДНР
Прочее
Взрыв Граната

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:14
Жена сепаратиста Губарева уехала из Донецка в Россию после того, как ее не пустили на «выборы»
13:41
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 12 марта
13:19
«ДНР»: Двое погибли, трое ранены в результате взрыва гранаты в Снежном
09:27
«ДНР»: 270 заболевших и шестеро умерших от COVID-19
08:24
«ЛНР» за сутки зарегистрировала одну смерть от COVID-19
22:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 марта
20:03
Кулеба надеется на более эффективную реакцию ОБСЕ на нарушения прав нацменьшинств в ОРДЛО и Крыму
15:28
«ЛНР» посадила в тюрьму одного из своих «чиновников» на 20 лет
09:34
Новые правила на КПВВ, вакцинация на Донбассе, обострение на фронте. Дайджест НД ►
08:05
«Л-ДНР» готовятся к активизации боевых действий, узнали правозащитники
23:14
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 8 марта
16:19
В Макеевке в квартире многоэтажки произошел взрыв
10:25
«ЛНР» зафиксировала две новые смерти от коронавируса
08:22
На Донбассе сегодня уже зафиксировали обстрел
19:43
Правозащитник сообщил об освобождении одного из братьев Борисовых, похищенных боевиками «ЛНР»
все новости
15:58
Глава Донетчины готов вакцинироваться от коронавируса, но после анализа на антитела
15:25
Состояние экологии на неподконтрольном Донбассе будут мониторить с помощью спутников
15:23
В ДонОГА рассказали, как лидерам общественного мнения получить вакцину от COVID-19
15:14
Жена сепаратиста Губарева уехала из Донецка в Россию после того, как ее не пустили на «выборы»
15:00
Глава ДонОГА рассказал, будет ли вводиться военно-гражданская администрация в Славянске
14:30
В Луганской области открыли второе убежище для жертв домашнего насилия
14:24
Кабмин выяснил, что аэропорт в Днепре до сих пор называется «Днепропетровск». Новое название выберут через «Дію»
14:12
На Донетчине зафиксировали еще 20 смертей и 118 случаев COVID-19
13:52
Кабмин одобрил законопроект о поддержке семей военных, погибших на Донбассе
13:41
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 12 марта
13:22
Шмыгаль назвал причины подорожания продуктов в Украине
13:20
В Раде зарегистрировали законопроект об ограничении поставок электроэнергии из РФ
13:19
«ДНР»: Двое погибли, трое ранены в результате взрыва гранаты в Снежном
12:45
Хотите разместить рекламу на сайте или в соцсетях «Новостей Донбасса»? Вот как это сделать
12:07
Ткаченко поддержал отсрочку штрафов за нарушение языкового закона
все новости
ВИДЕО
Власть против общества: Кто важнее в Украине? ►
10 марта, 07:30
Новые правила на КПВВ, вакцинация на Донбассе, обострение на фронте. Дайджест НД ►
09 марта, 09:34
«Перехваты» донбасского конфликта: Кто сболтнул лишнего и попался ►
06 марта, 21:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция