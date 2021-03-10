В подконтрольном группировке «ДНР» городе Снежное в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин, еще трое получили ранения. Об этом сообщает «МВД ДНР».



Погибшие – мужчины 1958 и 1980 года рождения. Еще трое мужчин, выживших после взрыва гранаты, получили телесные повреждения различной степени тяжести.



Установлено, что инцидент произошел во время застолья, компания распивала спиртные напитки, а 45-летний хозяин дома достал гранату и выдернул из нее чеку.



Как утверждают в «МВД ДНР», за совершенные действия подрывнику грозит «высшая мера наказания».