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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 марта

16 марта 2021, 21:22

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 марта

Ситуация с распространением COVID-19

Лаборатории Донецкой области сообщили о 286 новых случаях заболевания COVID-19. О летальных случаях не сообщается. С начала пандемии заболели 50 911 человек, из которых 45 366 человек выздоровели, 1115 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявлен 231 случай заболевания COVID-19. Всего группировка «ДНР» признала 26 719 случаев COVID-19: выписаны 18 920 человек, 2 137 — умерли.

«ДНР» закрывает госпитальные базы, предназначенные для размещения пациентов с COVID-19, ссылаясь на снижение уровня заболеваемости в ОРДО.

В Луганской области за сутки зафиксировали 101 новый случай заболевания. От осложнений умерло еще пять больных. Всего — 15 736 случаев ковида: 14 387 пациентов выздоровели, 494 — умерли.

Группировка «ЛНР» подтверждает 3340 случаев COVID-19. О новых случаях заболевания не сообщается. С начала пандемии местные медики выписали 2801 человека и зарегистрировали 291 смерть.

Политика

Нового плана по урегулированию ситуации на Донбассе не существует, утверждает замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. По его словам, в феврале Франция и Германия предложили рекомендации к «дорожной карте», однако украинская сторона якобы так и не представила свои предложения к франко-германскому проекту и не высказалась относительно российских поправок.

Политическая подгруппа Трехсторонней контактной группы объявила перерыв по инициативе украинской стороны в связи с несанкционированным участием приглашенных сепаратистами «экспертов».

Общество

Суд в Днепре заочно приговорил бывшего главу «ЛНР» Игоря Плотницкого и двух командиров боевиков Александра Гуреева и Андрея Патрушева к пожизненному лишению свободы без конфискации имущества. Приговор вынесен по делу о сбитом в 2014 году украинском самолете Ил-76.

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