Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал не использовать в Украине слово «Донбасс» для обозначения территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил в ходе форума «Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур».



По мнению Данилова, следует максимально избегать использования понятия «Донбасс», поскольку оно стало «нарративом, навязанным страной-агрессором».



«Слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией, – "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени" – мы помним все эти реплики, которые были», – отметил секретарь СНБО.



Он считает, что нужно придерживаться украинских нормативно-правовых документов, в которых «есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей».



«Никакого Донбасса не существует, потому что это тот нарратив, который нам навязывает РФ. Они начинают с этого, потом будут говорить о Галичине и другом – это очень опасные вещи, когда мы начинаем публично использовать такие синонимы», – заявил Данилов.