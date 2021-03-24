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Секретарь СНБО рассказал, что ему не нравится слово «Донбасс»

24 марта 2021, 15:28

Секретарь СНБО рассказал, что ему не нравится слово «Донбасс»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал не использовать в Украине слово «Донбасс» для обозначения территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил в ходе форума «Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур».

По мнению Данилова, следует максимально избегать использования понятия «Донбасс», поскольку оно стало «нарративом, навязанным страной-агрессором».

«Слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией, – "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени" – мы помним все эти реплики, которые были», – отметил секретарь СНБО.

Он считает, что нужно придерживаться украинских нормативно-правовых документов, в которых «есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей».

«Никакого Донбасса не существует, потому что это тот нарратив, который нам навязывает РФ. Они начинают с этого, потом будут говорить о Галичине и другом – это очень опасные вещи, когда мы начинаем публично использовать такие синонимы», – заявил Данилов.

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